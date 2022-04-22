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人民幣見8個月低位 瑞銀降年底目標至6.5

聯儲局主席鮑威爾昨日放鷹，美元指數企上101點以上，人民幣匯率連跌4日，截至晚上5時報6.4917，下跌417點子（1元等於1萬點子），跌穿去年10月低位，見去年8月以來新低。瑞銀發表報告，將人民幣匯率今年6月目標由6.4降至6.55，9月、12月和明年3月目標由6.45降至6.5。

瑞銀指出，為應對通脹壓力，聯儲局正迅速及果斷地採取行動，美國2年期國債收益率或會升至3%。雖然人民幣相對美元仍存在實際收益率差距，但中國相對美國10年期國債債券的名義收益率已不具有優勢。

此外，上海等主要城市出現新一輪疫情，封控管控措施料將令中國第二季經濟活動減弱。零售銷售已明顯受到影響，短期內或進一步走弱，人民銀行和政府應出台更大的政策刺激，以抵禦當前的下行風險。不過，政府在提振經濟方面至今相對謹慎，增加了短期經濟增長風險，從而令人民幣承壓。

不過，該行不認為中國會積極推動人民幣貶值以支持經濟，因為在全球市場不確定性的背景下，這將是弊大於利。此外，人民幣需要大幅下行至7，才能帶來明顯的出口競爭優勢。中國穩健的貿易餘額也表明，人民幣沒有必要大幅貶值，該行相信匯率只是緩步下行，第三季也將小幅回升。

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