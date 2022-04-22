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西證國際暫停直營經紀業務 改以轉介形式營運

西證國際（0812）（前稱敦沛金融）公告，根據集團戰略發展之需要，調整業務板塊，以集中現有資源投入優勢業務，董事會已決議暫停直接經營「證券經紀及孖展業務板塊」的經紀業務，並把有關業務以轉介形式繼續營運。其預計從5月20日起暫停直營經紀業務，並根據暫停和轉介上述直營經紀業務的具體安排，按照上市規則進行相關披露。

該集團計劃暫停和轉介的直營經紀業務，在截至2021年底止的財政年度，佔收益7.68%。考慮到計畫暫停和轉介的直營經紀業務在集團總收入中佔比較小，其認為，暫停直營經紀業務對財務和營運無重大影響，符合集團及股東的最佳利益，有利於集團更好地發展。

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