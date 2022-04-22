該集團計劃暫停和轉介的直營經紀業務，在截至2021年底止的財政年度，佔收益7.68%。考慮到計畫暫停和轉介的直營經紀業務在集團總收入中佔比較小，其認為，暫停直營經紀業務對財務和營運無重大影響，符合集團及股東的最佳利益，有利於集團更好地發展。

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