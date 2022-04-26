公司表示，首季收益主要受惠於mRNA新冠疫苗復必泰、注射用曲妥珠單抗「漢曲優」、馬來酸阿伐曲泊帕片「蘇可欣」、肝素系列製劑等產品的增長貢獻。截至今年3月底，復必泰在港澳台累計接種逾2400萬劑。

此外，復星醫藥上季獲許可向中低收入國家供應默沙東研發的新冠藥物Molenupiravir、輝瑞新冠藥物Nirmatrelvir等。今年3月，復星醫藥在上海建設的移動式方艙實驗室正式啟動檢測。本月初，其自主研發的新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒也於中國境內獲批上市；此前，該產品已通過歐盟CE認證、完成德國BfArM註冊，被列入歐盟衛生安全委員會HSC Common List（歐盟通用白名單）。

復星醫藥今天收報34.55元，升7.13%。

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