復星醫藥（2196）收市後公布，今年首季純利按年急跌45.4%，錄得4.62億元（人民幣，下同）。公司表示，主要受累於旗下投資BioNTech（美：BNTX）等金融資產股價下跌，期內公允值變動損失3.38億元，去年同期為收益1.89億元。季內，公司收入按年增加28.9%至103.8億元；若扣除非經常損益影響，首季則多賺21.7%至8.01億元。
公司表示，首季收益主要受惠於mRNA新冠疫苗復必泰、注射用曲妥珠單抗「漢曲優」、馬來酸阿伐曲泊帕片「蘇可欣」、肝素系列製劑等產品的增長貢獻。截至今年3月底，復必泰在港澳台累計接種逾2400萬劑。
此外，復星醫藥上季獲許可向中低收入國家供應默沙東研發的新冠藥物Molenupiravir、輝瑞新冠藥物Nirmatrelvir等。今年3月，復星醫藥在上海建設的移動式方艙實驗室正式啟動檢測。本月初，其自主研發的新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒也於中國境內獲批上市；此前，該產品已通過歐盟CE認證、完成德國BfArM註冊，被列入歐盟衛生安全委員會HSC Common List（歐盟通用白名單）。
復星醫藥今天收報34.55元，升7.13%。
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