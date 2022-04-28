談及國內疫情蔓延至北京等地，他表示，國內疫情防控較好，公司生產經營沒有受到明顯影響，以首季產量能體現該說法。他又直言，第二季度較容易受到台颱季節性因素影響，有較大不確定性；但公司仍會以年初發布的600至610百萬桶產量為目標去投產。

談及特別股息，該公司表示，宣派特別息1.18元，當中有0.5元為去年每股末期股息，0.68元則是H股上市20周年一次性特別股息。去年全年股息方面，連同中期的每股0.5元股息，全年每股股息達0.8元，符合公司全年股息不低於每股股息0.7元的指引。他表示，連同特別股息，全年派息率達79%。

至於海外業務方面，他指出，現時海外業務正常運營，沒有受俄烏戰爭及美國制裁影響。他稱，公司作為一家油氣上游公司，會以全球布局為主，不會將業務局限於單一區域，因為會很難持續發展。他又強調，集團沒有計劃退出特定區域，會不僅尋找機會調整優化資產組合，又會關注局勢發展。

中海油績前收報10.84元，全日升3.6%。

其他報道

SHOPLINE：去年O2O銷售商戶增近兩倍

財險今年首季少賺3.2%

謝瑞麟發盈喜 料扭虧為盈至少賺1500萬

繼薩爾瓦多後 中非共和國將比特幣列為法定貨幣

匯豐在 K11 MUSEA舉行NFT展覽 高淨值客戶可享私人導賞及工作坊

華為今年首季收入按年跌14%

萬科首季核心盈利倒退5.6%至11億人幣

中海油首季純利升1.3倍 派特別息1.18元 徐可強辭任首席執行官

港交所擬在6月中新增恒指、國指期貨月份合約 冀助靈活對沖

金管局：今輪港匯或更快觸及弱方兌換保證

中港物流影響 香港3月出口急轉跌8.9% 遠差過預期 出口內地跌12%

數碼通伙學生機構JSIT推全年1600元5G家居寬頻計劃

滿幫據報暫停10億美元香港IPO計劃

恒指收市升329點 科指升穿10天線 恒指3日累升406點

Meta上季收入遜市場預期 投資放緩下調全年支出預算30億美元

廣東省促消費 汽車、家電及發放消費券

諾基亞首季營業利潤按年升5.8% 勝預期

上海封城近月 員工長期困辦公室金融團體促放寬防疫規定

渣打：預期全年平均淨息差約為1.4厘

內地將進口煤關稅降至0%

渣打：全年淨息差料升約1.4厘

傳創辦人發聲明反對李家超成為特首 BenePanda澄清訊息不實