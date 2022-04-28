中海油（0883）收市後公布首季業績，集團首席財務官謝尉志表示，中國疫情沒有影響公司海上採油進度及時間表。謝尉志解釋指，自疫情來，公司所有建設項目均是提前及按時投產，產量亦超過預算，今年首季營運表現亦如此。他表示， 今年多個項目將進入陸續進入投產階段，全年產量趨勢呈先高後低，首季產量亦符合預期。中海油首季產量為151百萬桶，完成全年四分之一目標產能。
談及國內疫情蔓延至北京等地，他表示，國內疫情防控較好，公司生產經營沒有受到明顯影響，以首季產量能體現該說法。他又直言，第二季度較容易受到台颱季節性因素影響，有較大不確定性；但公司仍會以年初發布的600至610百萬桶產量為目標去投產。
談及特別股息，該公司表示，宣派特別息1.18元，當中有0.5元為去年每股末期股息，0.68元則是H股上市20周年一次性特別股息。去年全年股息方面，連同中期的每股0.5元股息，全年每股股息達0.8元，符合公司全年股息不低於每股股息0.7元的指引。他表示，連同特別股息，全年派息率達79%。
至於海外業務方面，他指出，現時海外業務正常運營，沒有受俄烏戰爭及美國制裁影響。他稱，公司作為一家油氣上游公司，會以全球布局為主，不會將業務局限於單一區域，因為會很難持續發展。他又強調，集團沒有計劃退出特定區域，會不僅尋找機會調整優化資產組合，又會關注局勢發展。
中海油績前收報10.84元，全日升3.6%。
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