拉斯維加斯金沙公布首季數據，集團主席Rob Goldstein指，首季金沙中國（1928）澳門業務受影響較大，並見到更多原先想到訪澳門的旅客，轉到新加坡，集團旗下的新加坡濱海灣金沙綜合渡假村料因此受惠。新加坡業務的盈利，更由今年1月份的1700萬美元，增至3月份的5800萬美元，料4月份會更強，全年預見當地業務會錄得10億美元（約78億港元）盈利。
他又指，集團正部署競投澳門賭牌，若旅遊及防疫限制得到放寬，以澳門業務的韌性，相信澳門的高端中場及零售業務會受惠，並最終和新加坡業務一樣，最終會錄得正數現金流。金沙中國總裁王英偉期望，能夠在今年底前完成所有重新競投程序。
中國業務首席營運官Grant Chum續稱，去年12月結束與多個中介人合作的貴賓廳業務後，與貴賓廳相關的若干持份者曾經入稟打官司，但是在金沙中國層面，則未見受到顯著及太大影響，他們會密切注意事態發展。首席營運官及總裁Patrick Dumont進一步指，他們有留意到有若干報道關注到濠賭股的流動性，他強調，集團仍然有強的資產負債表，並且有多項融資渠道選擇。
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