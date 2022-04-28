他又指，集團正部署競投澳門賭牌，若旅遊及防疫限制得到放寬，以澳門業務的韌性，相信澳門的高端中場及零售業務會受惠，並最終和新加坡業務一樣，最終會錄得正數現金流。金沙中國總裁王英偉期望，能夠在今年底前完成所有重新競投程序。

中國業務首席營運官Grant Chum續稱，去年12月結束與多個中介人合作的貴賓廳業務後，與貴賓廳相關的若干持份者曾經入稟打官司，但是在金沙中國層面，則未見受到顯著及太大影響，他們會密切注意事態發展。首席營運官及總裁Patrick Dumont進一步指，他們有留意到有若干報道關注到濠賭股的流動性，他強調，集團仍然有強的資產負債表，並且有多項融資渠道選擇。

其他報道

SHOPLINE：去年O2O銷售商戶增近兩倍

財險今年首季少賺3.2%

謝瑞麟發盈喜 料扭虧為盈至少賺1500萬

繼薩爾瓦多後 中非共和國將比特幣列為法定貨幣

匯豐在 K11 MUSEA舉行NFT展覽 高淨值客戶可享私人導賞及工作坊

華為今年首季收入按年跌14%

萬科首季核心盈利倒退5.6%至11億人幣

中海油首季純利升1.3倍 派特別息1.18元 徐可強辭任首席執行官

港交所擬在6月中新增恒指、國指期貨月份合約 冀助靈活對沖

金管局：今輪港匯或更快觸及弱方兌換保證

中港物流影響 香港3月出口急轉跌8.9% 遠差過預期 出口內地跌12%

數碼通伙學生機構JSIT推全年1600元5G家居寬頻計劃

滿幫據報暫停10億美元香港IPO計劃

恒指收市升329點 科指升穿10天線 恒指3日累升406點

Meta上季收入遜市場預期 投資放緩下調全年支出預算30億美元

廣東省促消費 汽車、家電及發放消費券

諾基亞首季營業利潤按年升5.8% 勝預期

上海封城近月 員工長期困辦公室金融團體促放寬防疫規定

渣打：預期全年平均淨息差約為1.4厘

內地將進口煤關稅降至0%

渣打：全年淨息差料升約1.4厘

傳創辦人發聲明反對李家超成為特首 BenePanda澄清訊息不實