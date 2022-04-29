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平安壹賬通銀行去年稅後虧損2.14億元

本港虛擬銀行平安壹賬通銀行公布截至去年底為止的年度財務業績，去年除稅後虧損為2.14億元，按年多虧16.04%。平安壹賬通銀行在2020年9月開業，去年為首個全年正式經營的年度。

平安壹賬通銀行去年總收入按年上升3.27倍至3400.8萬元，其中淨利息收入為3380.4萬元，按年擴大9.89倍，費用及佣金收入為20.4萬元，按年減少2.66%。總支出為2.44億元，按年上升27.74%。

截至去年底，客戶貸款和墊款餘額為13.61億港元，按年增幅 18.5倍，客戶存款為16.5億元，按年增長2.42倍。該行在今年5月獲母公司金融壹賬通注資3億元，與金額與去年相同。

去年平安壹賬通銀行的預期信用損失支出為329.5萬元，按年增加3.12倍。該行指資產質素保持優良，全年僅錄1宗不良貸款個案，反映該行具備良好的風險管理能力。

平安壹賬通銀行表示，去年該行為首間參與按證中小企融資擔保計劃的虛擬銀行 ，向中小企提供八成及九成信貸擔保產品，於去年下半年的市佔率有25%。在已審批貸款的客戶中，有26%此前從未獲其他銀行貸款。該行指，以替代數據作審批基礎，可更全面及精準地評估中小企的融資需要及其信貸風險。

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