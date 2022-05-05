港元現報7.8485元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.8488元，亦曾升值最多6點子，報7.848元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.22點子至0.04577%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.07845%；2星期HIBOR跌0.27點子至0.11077%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.25點子至0.74185%；6個月期HIBOR升4.1點子至1.30173%；12個月期HIBOR升6.53點子至2.23393%。

美元指數現報102.554貶值0.033點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報0.83171%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6446%，連續3日收窄，利差是2019年5月23日後最低，當日差距為-0.7255%。

對上一次連續3日收窄，是2022年4月28日，當日利差報-0.592%。

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