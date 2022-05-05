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恒指半日升幅收窄至137點 20天線得而復失 南北水齊齊流出

恒指今早高開293點，最多曾升415點，內地公布上月服務業PMI數據後，升幅收窄至53點，半日高低波幅362點。

恒指半日升137點或0.66%，報21006點，成交金額596億元；國指升56點或0.78%，報7193點。恒生科技指數收報4337點，升1.69%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌45隻升，16隻下跌，5隻無升跌。百威（1876）升7.07%，收報21.05元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌6.46%，收報53.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報186元，升5.5%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報29.1元，跌1.36%。

恒指20天線(21053.55點)得而復失；科指續受制於50天線(4479.86點)。

北水南下合計淨流出9.56億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出17.53億元人民幣，終止單日流入。

李寧（2331）申請註冊「寧咖啡 NING COFFEE」商標。收報59.7元，升0.51%。

美證交再將88間中概股臨時名單，新增公司表現如下，京東（9618）收報245元，升2.25%。嗶哩嗶哩（9626）收報186元，升5.5%。網易（9999）收報151.1元，升0.73%。小鵬汽車（9868）收報103.8元，升5.06%。蔚來（9866）收報140.8元，升2.55%。華能國電（0902）收報4.02元，跌3.13%。中鋁（2600）收報3.56元，升1.14%。汽車之家（2518）收報57.6元，無升跌。華住（1179）收報24.7元，升3.35%。中通快遞（2057）收報221元，升1.94%。攜程（9961）收報186.2元，升0.81%。東航（0670）收報2.72元，跌0.73%。南航（1055）收報4.4元，跌1.57%。中國移動（0941）收報51.7元，無升跌。寶尊電商（9991）收報21.8元，升4.56%。

百威亞太（1876）首季多賺29%勝預期，收入增1.5%。收報21.05元，升7.07%。

中國有色礦業（1258）首季預估盈利按年升33%。收報3.92元，升2.89%。

受中國疫情防控拖累，肯德基母企百勝上季利潤遜預期。百勝中國（9987）收報332元，升0.12%。

匯控（0005）、平保（2318）據報本月中商討分拆亞洲業務建議。匯控收報51.25元，升0.99%。平保（2318）收報51.3元，無升跌。

淡馬錫料中國經濟近見底，科網股具吸引力。騰訊（0700）收報369.2元，升0.22%；阿里巴巴（9988）收報98.35元，升1.86%；美團（3690）收報169.5元，升3.04%。

深交所：支援房企合理融資，鼓勵公司回購大股東增持。中海外（0688）收報25.55元，跌0.2%；龍湖（0960）收報39.75元，跌0.5%；華潤置地（1109）收報36.05元，跌1.1%；碧桂園（2007）收報5.47元，升0.37%。

澳門博企呈報財務數據，金沙中國（1928）旗下威尼斯人資產淨值最細僅餘17億。收報17.9元，跌0.56%。

時代中國（1233）上月合約銷售跌55%。收報2.73元，跌1.09%。

京東（9618）首派息每股4.9元總金額逾150億元，劉強東袋21億。收報245元，升2.25%。

順興（1637）發盈警，料全年綜合溢利跌最少六成，派特別中期息3.5仙。收報0.46元，無升跌。

四環醫藥（0460）擬分拆軒竹生物科技A股上市。收報1.23元，跌0.81%。

大行料澳博（0880）再融資可額外取57億至60億流動資金備用。收報3.39元，升0.89%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見5.95元，收報5.9元，升9.26%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.79元，收報1.78元，升5.33%；國泰（0293）創52周高，見8.37元，收報8.36元，升3.21%；太平洋酒吧（8432）創52周高，見0.145元，收報0.132元，升9.09%；電能實業（0006）創52周高，見54.4元，收報53.9元，升0.37%；伊泰（3948）創52周高，見13.88元，收報13.8元，升6.98%；中渝置地（1224）創52周高，見2元，收報1.99元，無升跌；現代傳播（0072）創52周高，見0.58元，收報0.58元，升142.68%；中國中鐵（0390）創52周高，見5.88元，收報5.69元，跌2.07%。

破底股方面

破底股包括，三葉草生物（2197）創上市新低，見5.29元，收報5.33元，跌2.56%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見7.74元，收報7.86元，跌1.63%；榮昌生物（9995）創上市新低，見26.85元，收報27.5元，跌1.08%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見19.4元，收報19.6元，跌2.49%；佳源國際（2768）創上市新低，見1.15元，收報1.18元，跌0.84%；堃博醫療（2216）創上市新低，見2.3元，收報2.39元，跌2.45%；人瑞人才（6919）創上市新低，見6.06元，收報6.2元，跌3.13%；捷榮國際（2119）見52周低0.93元，收報0.93元，跌1.06%；宏光（6908）見52周低3.99元，收報4元，跌2.2%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.55元，收報0.55元，無升跌；英皇娛樂（0296）見52周低0.61元，收報0.61元，跌3.17%；凱升控股（0102）見52周低0.067元，收報0.07元，升4.48%。

異動股

上升異動股，包括，現代傳播（0072）創52周高，見0.58元，收報0.58元，升142.68%；海亮國際（2336）收報0.13元，升17.12%；冠均國際（1629）收報0.52元，升15.56%；英皇文化產業（0491）收報0.045元，升15.38%；HMVOD（8103）收報1.18元，升13.46%；原生態牧業（1431）收報0.265元，升10.88%；看通集團（1059）收報0.52元，升10.64%；山東新華製藥股份（0719）收報7.24元，升9.7%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見5.95元，收報5.9元，升9.26%；太平洋酒吧（8432）創52周高，見0.145元，收報0.132元，升9.09%；中電華大科技（0085）收報0.56元，升7.69%。

下跌異動股，包括，名仕快相（8483）收報0.066元，跌17.5%；保集健康（1246）收報0.13元，跌13.33%；太陽娛樂（8082）收報0.065元，跌10.96%；卓越教育集團（3978）收報0.295元，跌10.61%；霸王（1338）收報0.072元，跌8.86%；陸慶（8052）收報0.021元，跌8.7%；歐化（1711）收報0.192元，跌8.13%；藥明康德（2359）收報98.15元，跌7.75%；珠光控股（1176）收報1.32元，跌7.69%；融信中國（3301）收報2.38元，跌7.03%；稻草熊（2125）收報3.6元，跌6.98%。

 

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