moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

零售協會：消費券發放首4日 部份商戶生意額倍增

受第五波疫情，本港3月份零售銷售額續跌，按年跌13.8%至238億元，差過市場預期。香港零售管理協會主席謝邱安儀指，在去年同期低基數情況下，月內零售表現絕對不理想。

對於政府在上月初發放首階段電子消費券，謝邱安儀表示，疫情緩和加上累積購買力等因素推動下，受訪會員稱發放消費券首4日、即7至10日，平均每日生意額均按周錄得升幅。當中有最顯著升幅類別為眼鏡、百貨、運動服飾、珠寶鐘錶等，相關商戶平均生意額均錄一倍以上增長；其次則為電器、健康或個人護理產品、化妝品等類別。不過，由於以往基數較高，期內日常用品、食品等類別產品銷售升幅則未見突出。

她又提及，與去年首次發放消費券的情況一樣，本輪發放消費券後第二個星期，有逾八成受訪會員指生意額已按周回落最多四成；而有約八成受訪會員稱，第三個星期生意額更比第一個星期下跌一成至六成。

整體而言，普遍商戶均期待4月至10月份、兩輪消費券發放期間的生意額可較去年同期，錄得單位至低雙位數增幅。謝邱安儀指，有六至七成會員認為，本期消費券較去年更有推動力，主要由於第五波疫情累積一定購買力，加上消費券面額增加所致。

至於4月份零售表現，謝邱安儀表示，相信大部份零售類別銷售額均可錄得增長，其中個人護理、健康產品、珠寶鐘錶等類別相信可按年升兩成至四成；惟超市等或錄單位數跌幅。她續指，由於消費氣氛逐周下滑，普遍會員預計5月份零售表現將比4月份疲弱。

其他報道

景福發盈喜 料全年綜合溢利最多升約1.2倍

中銀香港為中化控股旗下先正達籌45億美元可持續發展銀團貸款

澳門五一假期錄13.6萬旅客入境 按年跌18.2%

華潤置地：王祥明辭任主席 李欣接任

長和旗下聯合船塢為兩電接收站雙燃料巡邏船提供服務

網絡安全公司報告揭中國黑客竊取歐美及亞洲等30多間企業商業數據

貝殼下周三介紹形式上市 每手入場費3700元

聯交所譴責五洲國際前主席舒策城及舒策丸

被SEC列入名單 中鋁：將繼續監測市場發展並評估所有戰略選擇

財經花生︱英皇娛樂斥七位數資金投資元宇宙業務 暑假推張敬軒元宇宙產品

招行入稟向匯源果汁大股東追42億

傳美國計劃制裁海康威視 中國外交部：嚴重關切 正密切關注有關動向

保誠調查發現疫情令約三分之一受訪者財富減少22% 投資取向較去年保守

標普：斯里蘭卡主權違約不影響招商局港口當地業務

PMI遜預期人幣貶值 恒指高開後倒跌76點 20天線得而復失 南北水齊走

罷免「股神」提案遭壓倒性否決 巴菲特繼續出任巴郡董事長

寶馬首季多賺2.6倍 受惠中國合營重新估值

經絡曹德明︰料港匯將觸及弱方

恒生維持最優惠年利率

Gucci美國部分門店將接受加密貨幣付款