對於政府在上月初發放首階段電子消費券，謝邱安儀表示，疫情緩和加上累積購買力等因素推動下，受訪會員稱發放消費券首4日、即7至10日，平均每日生意額均按周錄得升幅。當中有最顯著升幅類別為眼鏡、百貨、運動服飾、珠寶鐘錶等，相關商戶平均生意額均錄一倍以上增長；其次則為電器、健康或個人護理產品、化妝品等類別。不過，由於以往基數較高，期內日常用品、食品等類別產品銷售升幅則未見突出。

她又提及，與去年首次發放消費券的情況一樣，本輪發放消費券後第二個星期，有逾八成受訪會員指生意額已按周回落最多四成；而有約八成受訪會員稱，第三個星期生意額更比第一個星期下跌一成至六成。

整體而言，普遍商戶均期待4月至10月份、兩輪消費券發放期間的生意額可較去年同期，錄得單位至低雙位數增幅。謝邱安儀指，有六至七成會員認為，本期消費券較去年更有推動力，主要由於第五波疫情累積一定購買力，加上消費券面額增加所致。

至於4月份零售表現，謝邱安儀表示，相信大部份零售類別銷售額均可錄得增長，其中個人護理、健康產品、珠寶鐘錶等類別相信可按年升兩成至四成；惟超市等或錄單位數跌幅。她續指，由於消費氣氛逐周下滑，普遍會員預計5月份零售表現將比4月份疲弱。

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