華大酒店（0 201）公布，旗下的順豪建築斥14.207億元向已故「舖王」鄧成波收購位於青山公路123號的酒店「汀蘭居」，代價可調整。該酒店總樓面面積約為21.63萬平方英呎，為一幢16層（包括3層地庫）的酒店，共有435間客房，1間餐廳、一個游泳池及健身房。鄧成波於2017年以16.8億元購入汀蘭居，按此計算，若交易成功，鄧氏家族需蝕近2.6億元。
華大酒店指，收購事項是擴充其現有酒店管理服務及酒店管理組合；增加收入來源；及提升盈利能力的良機。該物業於2021年12月15日的何值為24.6億元，是次交易中，經調整後華大酒店預計應付最高代價將不會超過 14.4億元，即集團將能夠以遠低於市場價的價格收購位於香港黃金地段的該物業。
鄧成波於2017年以16.8億元購入汀蘭居，惟其後在疫情打擊下，鄧氏家族頻頻出售資產救亡，並在2020年9月傳出鄧氏家族曾以意向價23.8億元放售「汀蘭居」，但一直未見事成。新近在今年2月曾傳獲15億元洽購。
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