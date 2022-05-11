華大酒店指，收購事項是擴充其現有酒店管理服務及酒店管理組合；增加收入來源；及提升盈利能力的良機。該物業於2021年12月15日的何值為24.6億元，是次交易中，經調整後華大酒店預計應付最高代價將不會超過 14.4億元，即集團將能夠以遠低於市場價的價格收購位於香港黃金地段的該物業。

鄧成波於2017年以16.8億元購入汀蘭居，惟其後在疫情打擊下，鄧氏家族頻頻出售資產救亡，並在2020年9月傳出鄧氏家族曾以意向價23.8億元放售「汀蘭居」，但一直未見事成。新近在今年2月曾傳獲15億元洽購。

其他報道

Prenetics獲鄭志剛SPAC收購 18日美股上市

健合國際上季收入升至26.8億人幣

港半島酒店首季出租率僅9%

【選股王】中海油高位波動 回落至近10元可收集

融創孫宏斌已為40億元境內債簽擔保

BioNTech新冠疫苗 據報已完成在中國的II期臨床試驗 復藥曾升15%

滬指以近半日高位收市 創板指半日揚逾4%

碧服︰將如期贖回6月到期CB 短線無意回購

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由升轉跌 港元續貼近7.85

比亞迪稱未收到長沙廠部分停產信息 曾升7.8%

大摩：中國股市「接近熊市後期」 恒指目標21500點

Apple宣布停產iPod 庫存售完即止

雷軍：小米智能工廠第二期料明年年底開始投入生產

馬斯克：中國防疫封控措施正迅速解除

馬斯克：若完成收購Twitter 將解封特朗普帳戶

中國4月通脹、PPI高過預期 核心CPI按月回落0.2個百分點 PPI升幅連續6個月收窄

微軟蓋茨確診新冠肺炎 正自我隔離

滬深三大指數個別走 人行進行百億人幣逆回購

恒指低開121點 科指跌0.86%

港股ADR跌203點 夜期低水270點 美期升 亞股個別發展 貝殼上市