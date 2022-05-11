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富智康首季虧損收窄至1880萬美元

富智康（2038）公布，今年第一季虧損收窄至1880萬美元，去年同期虧損3804.4萬美元。期內，營業收入及其他經營收入按年增長9.66%至22.1億元。

富智康預期，集團今年上半年可能產生虧損，原因是由年初至今，中國這一最大手機市場的需求淡靜，該市場出貨量下降，終端消費者消費意慾下降及對中國品牌的重新評估，亦似乎反映該需求疲弱情況，這已對富智康直接造成重大影響，且影響很可能於第二季持續；新冠肺炎的感染率全球性劇增，已不時導致疫情不可預測地爆發，從而迫使城市封鎖、邊境管控趨嚴以及境內及跨境活動減少，並進一步對物流、零組件供應及價格、直接勞工供應、產能及計劃以及手機出貨量造成不利影響，有關因素已導致集團工廠的產量波動，這對使用率及訂單履約造成影響，並產生相關成本。

同時，俄羅斯與烏克蘭戰爭加劇地緣政治緊張局勢，加上眾多國家對俄羅斯相關實體及個體採取的措施，導致商品價格大幅上漲，進一步整體提升生活成本，持續的衝突亦可能對消費者的購買行為造成重大影響，例如延長一般手機替換時間周期；此外，集團也一直面對具挑戰性之市場境況，料該情況在今年持續。

富智康今日收報0.98港元，無升跌。

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