高哲恒透露，永利皇宮有兩幅未發展土地，可達11公頃，另現有物業尚可發展空間亦達1.5公頃。現有澳門兩項物業樓齡才分別只有15年及5年，保養良好，他們會繼續投資，等待市況復常。

執行董事潘國宏則指，訪澳旅客市場受壓延遲至第二季，4月份的賭收只及2019年的11%水平，不過在最近5月的假期，已見酒店入住率重新升至65%至75%水平。他們對當局修法過程及修法內容，感到喜悅。長遠他們對澳門市場的前景仍感樂觀。他們已經適應市場形勢發展，並自2019年，已有逾八成EBITDA來自貴賓博彩以外生意。另花旗報告指出，永利管理層重申，集團並無涉及賭廳客戶存款引發的相關問題，首季業績符合預期，主要因為控制成本得宜有關。

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