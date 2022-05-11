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永利：在澳門項目內仍有12.5公頃空間可供未來發展

澳門博彩市場雖然面對挑戰，但是永利澳門（1128）執行董事高哲恒表示，集團在永利皇宮現有地段及物業，可給予集團三次機會供未來進一步發展，涉及面積達12.5公頃，最終取決於未來政府的需要而定，他們正評估如何去發展以利於澳門未來長線發展。母公司永利度假村首席財務官Julie Cameron表示，因應目前經營環境，集團投放在永利澳門現有物業的營運及資本開支，會控制在每季1000萬美元水平，直到疫情後業務復常為止。

高哲恒透露，永利皇宮有兩幅未發展土地，可達11公頃，另現有物業尚可發展空間亦達1.5公頃。現有澳門兩項物業樓齡才分別只有15年及5年，保養良好，他們會繼續投資，等待市況復常。

執行董事潘國宏則指，訪澳旅客市場受壓延遲至第二季，4月份的賭收只及2019年的11%水平，不過在最近5月的假期，已見酒店入住率重新升至65%至75%水平。他們對當局修法過程及修法內容，感到喜悅。長遠他們對澳門市場的前景仍感樂觀。他們已經適應市場形勢發展，並自2019年，已有逾八成EBITDA來自貴賓博彩以外生意。另花旗報告指出，永利管理層重申，集團並無涉及賭廳客戶存款引發的相關問題，首季業績符合預期，主要因為控制成本得宜有關。

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