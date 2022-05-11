集團認為，根據主特許經營協議，不應就外送費和第三方外送平台佣金支付特許經營費。集團已告知YUM，將停止就該等費用支付特許經營費。截至今年3月底止首季，涉及爭議的特許經營費金額約為200萬美元（約1556萬港元）。

集團指，有可能另外尋求對方歸還於2016年11月1日至2021年12月31日期間就該等外送相關費用已支付的特許經營費；以今年首季有關費用計算，料涉及933.2萬美元（約7260.3萬港元）。集團續指，相信該爭議解決程序不會對其經營、財務業績及與YUM之間的長期合作關係造成重大影響。

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