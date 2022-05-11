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百勝中國擬向YUM追討約7260萬特許經營費

擁有內地必勝客、肯德基等經營權的百勝中國（美：YUMC）（9987）發公告指，已根據2016年10月31簽訂的主特許經營協議與 「Yum! Brands（YUM）」援引爭議解決程序，以解決雙方關於就外送費和第三方外送平台佣金支付特許經營費的分歧。

集團認為，根據主特許經營協議，不應就外送費和第三方外送平台佣金支付特許經營費。集團已告知YUM，將停止就該等費用支付特許經營費。截至今年3月底止首季，涉及爭議的特許經營費金額約為200萬美元（約1556萬港元）。

集團指，有可能另外尋求對方歸還於2016年11月1日至2021年12月31日期間就該等外送相關費用已支付的特許經營費；以今年首季有關費用計算，料涉及933.2萬美元（約7260.3萬港元）。集團續指，相信該爭議解決程序不會對其經營、財務業績及與YUM之間的長期合作關係造成重大影響。

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