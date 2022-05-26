他表示，在第四季，儘管面對因新冠疫情導致在中國部分城市突如其來的生產供應停滯，聯想依然用強勁的業績表現為財年收尾。聯想旗下的基礎設施方案業務集團，在下半財年扭虧為盈，該業務全年收入按年增13%至71億美元，創紀錄新高。

問及國內疫情對生產供應鏈的影響，楊元慶表示，疫情對生產帶來一定不確定性，聯想亦已嘗試減低有關影響。國內封鎖政策對公司而言並非首次，集團在全球均有佈局生產鏈，公司已累積類似的經驗處理情況。楊續稱，已看到包括上海在內等城市已解封，進入復工復產，雖然目前仍見有小部分的短期生產供應鏈受到影響，但集團對當地的產能保持信心。

就個人電腦（PC）方面，聯想智能設備業務集團總裁Luca Rossi表示，長遠而言，公司對智能設備業務充滿信心，很大程度上是基於積極的生活數碼化。Luca Rossi又表示，對個人電腦市場保持樂觀態度，儘管目前市場受到一些挑戰影響，特別是國內疫情導致消費需求減弱，加上通貨膨脹，地緣政治及零部件短缺等問題，但是隨著消費者對產品要求提升，個人電腦產品的售價亦見增長，對長線表現有信心。

楊元慶又指，疫情對消費者的影響有限，因為受封控措施影響，居民需要改為在家工作，商務需求仍保持強勁，預計智能設備業務短期內會繼續增長。

聯想收報7.27元，全日升1.1%。

其他報道

Dynam: 4月新增2遊戲館 海外影像角子機擬探索線上發展

網傳「騰訊新聞瞬間沒了」 騰訊新聞：惡意造謠

百度首季經調整利潤按年跌10%勝預期 美股盤前升逾4%

財經花生｜澳門平台招20億頂手酒店連娛樂場

香港4月出口止跌回升1.1% 遠勝預期

索羅斯：料俄天然氣庫存7月全滿 普京談判地位不穩 歐洲有籌碼抗衡

中美經濟消息影響 恒指收市跌55點 成交不足1000億

會計師公會：港美互認協議年底終止

上交所將為五內房新債發行安排路演

峰鳥資本工作室傲晴 186呎入場費185萬

華創聯同Pacific Coffee推文娛藝術共享咖啡店計劃 首推8間分店轉型

積金評級公司：強積金5月人均蝕5900港元 今年累積虧損逾3.4萬元

肇慶住建局︰適當調低預售資金留存比 對房企增加批款

港交所任命羅子文為資產拓展聯席主管

滬指兩連升 收漲0.5%

蘋果據報今年組裝2.2億部iPhone 低過預期

美證交官員：中美審計檢查討論仍存在重大問題

匯控擬分拆印尼業務上市

日本據報考慮將香港列入「藍色名單」 入境免檢測檢疫

WSJ：李克強公開會議上沒有為習近平的「清零」策略辯護

【有片：埋身擊】趁低吸美元沽日圓

馬斯克追加62.5億美元股權融資 續與Twitter股東談判

廈門港務升逾三成後停牌 待刊發涉收購及合併內幕消息