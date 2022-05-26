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聯想：對國內產能保持信心  料智能設備業務短期內會繼續增長

聯想（0992）公布截至3月底止全年業績，全年純利及收入均創新歷史新高，聯想集團董事長兼行政總裁楊元慶表示，季內所有主營業務全部實現盈利，包括方案服務業務（SSG）、基礎設施方案業務（ISG）和移動業務在內的新增長引擎。

他表示，在第四季，儘管面對因新冠疫情導致在中國部分城市突如其來的生產供應停滯，聯想依然用強勁的業績表現為財年收尾。聯想旗下的基礎設施方案業務集團，在下半財年扭虧為盈，該業務全年收入按年增13%至71億美元，創紀錄新高。

問及國內疫情對生產供應鏈的影響，楊元慶表示，疫情對生產帶來一定不確定性，聯想亦已嘗試減低有關影響。國內封鎖政策對公司而言並非首次，集團在全球均有佈局生產鏈，公司已累積類似的經驗處理情況。楊續稱，已看到包括上海在內等城市已解封，進入復工復產，雖然目前仍見有小部分的短期生產供應鏈受到影響，但集團對當地的產能保持信心。

就個人電腦（PC）方面，聯想智能設備業務集團總裁Luca Rossi表示，長遠而言，公司對智能設備業務充滿信心，很大程度上是基於積極的生活數碼化。Luca Rossi又表示，對個人電腦市場保持樂觀態度，儘管目前市場受到一些挑戰影響，特別是國內疫情導致消費需求減弱，加上通貨膨脹，地緣政治及零部件短缺等問題，但是隨著消費者對產品要求提升，個人電腦產品的售價亦見增長，對長線表現有信心。

楊元慶又指，疫情對消費者的影響有限，因為受封控措施影響，居民需要改為在家工作，商務需求仍保持強勁，預計智能設備業務短期內會繼續增長。

聯想收報7.27元，全日升1.1%。

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