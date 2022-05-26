於2月28日公司收到控股股東兼董事長顧偉旗下的南昌兆投出具承諾函，如收購昆明豐泰一事未能完成，為最大限度降低對兆馳股份的影響，南昌兆投將以不低於評估值的價格受讓其與恒大的應收債權，交易價格最終以評估值為基礎與公司協商確定，支付方式為現金。

集團指出，截至今日上述收購逾期未能完成，未來能否完成存在較大的不確定性，同時經評估該交易未來可能為兆馳股份帶來或有風險。

加上，兆馳股份所持有的恒大相關應收債權出現償付風險，並已就此計提減值，若恒大及其成員企業資金周轉困難及現金流緊張問題仍未獲解決，兆馳股份持有恒大集團及其成員企業債權將進一步面臨減值風險。為最大限度保障公司及股東的利益，化解公司所持恒大相關應收債權的或有風險，公司已於5月25日通過了《關於出售資產暨關聯交易的議案》，擬向顧偉轉讓上述的相關的全部權益和負擔。

兆馳股份指，是次將全部權益和負擔轉讓給南昌兆投，一方面有利於快速置出恒大及其成員企業的應收債權，實現恒大及其成員企業債務違約的風險出清。另一方面，南昌兆投以現金作為本次交易對價，有利於增加公司的營運資金，提高資金實力及抗風險能力。

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