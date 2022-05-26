經營「Colourmix」、「Veeko」以及「Wanko」的威高國際（1173）公布，預期截至2022年3月底的年度虧損將介乎4800萬元至6500萬元，將較上財年虧損1.85億元大幅收窄。
集團提到，於上年度的虧損包含從政府獲得約4300萬元的補貼，而於本年度內並無獲取任何相關補貼。
集團指，化妝品及時裝分類所錄得之虧損均按年減少，主要由於時裝分類的毛利率有所改善；兩個分類的銷售及分銷成本均有下降；及兩個分類的使用權資產減值減少。
此外，預期投資物業公平價值於期內錄得上升，而上年度投資物業公平價值則下跌約2900萬元。集團將繼續專注業務，採取多項應變措施，包括但不限於繼續與業主磋商減免租金，積極減低存貨水平，嚴緊控制成本支出，並期望可盡快達致收支平衡。
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