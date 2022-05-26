撇除受社會事件影響保費按年上升近兩成的2020年，2019年和2021年，第三保保費按年上升7.5%和5.3%，而綜合險保費按年上升9.8%和4.6%，均低於今年首季的升幅。保聯表示，的士平均保費近年有所上升，上述保費資料僅代表的士保險市場的平均保費，保險公司釐定個別保單保費時，會參考個別車輛的索償紀錄，因此個別保單保費的增長變化並不能一概而論。

保聯指，保險公司的定價理應準確地反映承保的士業務面對的風險，以維持市場健康發展。惟保監局的數據顯示，的士保險業務過往16年，即2005年至2020年中有11年錄得承保虧損。這意味著風險和保費定價出現錯配，長遠不利市場的可持續發展。

保聯認為，要減低保費及吸引更多保險公司進入市場，必須從源頭出發，提升的士的道路安全水平，並協助保險公司採取風險區分措施，使它們能更準確地作出核保決定和釐定個別保單的保費。業界期望，與的士業界共同努力，齊心改善的士業的安全表現，確保道路安全，並為的士及保險業建立可持續發展生態環境。

被保監局接受的泰加保險，接管經理德勤的黎嘉恩和甘仲恒公布，不會為7月到期之的士保單續保。該行早前已宣布未能為2月至6 月到期之的士保單續保。保聯表示，6月到期的約840張的士保單，有約430張或約51%，已獲得保險公司承諾承保或已簽訂保單。

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