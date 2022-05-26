萬華媒體（0426）公布，截至今年3月底止，全年虧損收窄至1233.2萬元，上財年虧損1725.5萬元，虧損收窄主要由於節省業務整體成本所致；每股虧損3.1仙，不派末期股息。
期內，營業額按年跌1.97%至4503.9萬元，其中，娛樂及生活時尚業務錄得營業額3334.8萬元，按年下跌5%；手錶及汽車業務分部錄得營業額1169.1萬元，按年增加9%。
集團持有毛記葵涌（1716）1200萬股普通股或4.4%股權，與上財年度持有股數相同，於2022財年度收取有關股息為40.8萬元，按年減少29.17%。
萬華媒體展望，指2022年初香港出現Omicron變種，導致實施更嚴厲社交距離措施， 對其經濟復蘇勢頭造成阻礙。嚴厲社交距離措施以來，廣告商已開始擱置其推廣及廣告開支。因此，集團預期新一個財政年度繼續挑戰重重，管理成本仍為集團之首要處理事項。去年集團各部門因自然流失而損失部分人手。為提高營運效率，招募新人才將為集團之優先任務之一；集團將繼續發展其數碼能力，以便推出更多具創意之多平台廣告解決方案，從而吸引新廣告商。
萬華媒體今日收報0.16元，跌5.88%。毛記葵涌收報0.64元，跌7.25%。
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