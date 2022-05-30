工會聯絡人林志忠透露，暫時收到10多位DONKI員工因此事求助，涉及屯門、銅鑼灣、淘大等分店，減薪金額普遍是每月200元。他期望企業能盡社會責任，體恤基層員工的艱辛，促請DONKI收回減薪方案，減少對員工生計影響，並為員工提供更好的工作環境。

林志忠稱，DONKI在短短幾年間已發展成多間分店的企業，2021年香港DONKI的經營溢利為1.98億元，強調公司的成功和不斷發展離不開員工的努力。該會對企業賺取巨額利潤的同時，仍對部份員工薪酬作出削減，表示遺憾和失望；並將密切關注事態發展，為工友提供一切可能的協助。

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