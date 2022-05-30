財政部據報提出進一步加大增值稅留抵退稅，研究將更多行業納入按月全額退還增量留抵稅額、一次性全額退還存量留抵稅額政策範圍，預計新增留抵退稅1400多億元（人民幣，下同），今年出台的各項留抵退稅政策新增退稅總額達到約1.64萬億元。

加快退稅進度，確保上半年基本完成小型企業以及製造業等行業中型、大型企業存量留抵稅額集中退還。

此外，要穩住市場主體，支持中小微企業紓困。用政府性融資擔保等政策，督促國家融資擔保基金，落實再擔保合作業務規模不低於1萬億元的要求，下達小微企業融資擔保降費獎補資金，支持擴大融資擔保業務規模、降低擔保費率。增加政府採購以支持中小企業，將面向小微企業的價格扣除比例提高至10%至20%；降低中小企業參與政府採購工程門檻，將預留採購比例由30%以上今年階段性提高至40%以上。

財政部又指出，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元，以刺激汽車消費。糧食安全方面，財政部提出，在前期已發放200億元農資補貼基礎上，再次下達100億元農資補貼，適當提高稻谷、小麥最低收購價等，提高糧食安全保障能力。

會上財政部還提出加大對民航等受疫情影響較大行業企業的紓困支持、將大型企業穩崗返還比例由30%提至50%，以及保障教師等重點群體工資、養老金等按時發放等政策。

中國國務院上周召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，據央視網報道，總理李克強表示4月以來經濟困難一定程度上較2020年更大，要求確保中國經濟在第二季有合理增長、盡快降低失業率，並保持經濟運行在合理區間。市場流傳李克強在會議上，指出中國經濟有跌出合理區間的危險，要求各部門採措施，確保經濟在第二季錄得增長。

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