《日經亞洲》報道，日本經濟産業省決定向由台積電、索尼集團（Sony）和電裝（DENSO）共同在熊本縣建設的半導體工廠提供最多4760億日圓補貼，這將成為旨在強化半導體産業而設立的6170億日圓基金進行資助的第1個項目。
日本經濟産業相萩生田光一在內閣會議後的記者會上透露了相關消息。新工廠的總投資額約為86億美元，日本政府將支援近一半資金。
新工廠力爭在2024年12月啟動供貨，計劃届時每月生産5.5萬枚電路線寬為10至20奈米的半導體晶片。日本政府為支援國內半導體工廠的建設而設立了基金，具體的資助金額將在釐清企業申請詳情之後確定。
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