歐舒丹（L’OCCITANE，0973）公布2022財年業績，經營溢利創紀錄達3.12億元（歐元，下同），佔銷售額17.4%。純利按年增長近6成至2.42億，佔銷售額13.6%。歐舒丹副主席兼行政總裁Andre Hoffmann表示，業績創新高是來自L’OCCITANE en Provence強勁的營運表現，以及子品牌ELEMIS的發展，預期集團來年將有15至16%銷售增長。
中國為集團最大的市場，今年上半年受疫情封控影響，導致內地的生產一度暫停，不過現時已經復恢運作，6月更現強勁增長，Hoffmann預料，來年中國市場將有雙位數字增長，當中網上增長會更明顯。反觀歐美市場，大部分疫情限制已經放寬，預計部分網上交易轉重新轉為實體門店交易。
另外，Hoffmann指，疫情持續下，運輸成本高漲，其他成本亦跟隨通脹上升，期內已於全球市場平均加價2至5%。他料今個財年將再有同樣幅度加價。至於集團於退出俄羅斯市場之前，因應當地貨幣大幅貶值，已經加價2至3成。
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