中國為集團最大的市場，今年上半年受疫情封控影響，導致內地的生產一度暫停，不過現時已經復恢運作，6月更現強勁增長，Hoffmann預料，來年中國市場將有雙位數字增長，當中網上增長會更明顯。反觀歐美市場，大部分疫情限制已經放寬，預計部分網上交易轉重新轉為實體門店交易。

另外，Hoffmann指，疫情持續下，運輸成本高漲，其他成本亦跟隨通脹上升，期內已於全球市場平均加價2至5%。他料今個財年將再有同樣幅度加價。至於集團於退出俄羅斯市場之前，因應當地貨幣大幅貶值，已經加價2至3成。

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