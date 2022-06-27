內房股再現子公司為母企「輸血袋」個案，中國新城市（1321）公布，集團與控股股東眾安集團（0672）訂立財務墊款框架協議，集團將向眾安提供經常性墊款，在2022、2023及2024財年上限分別為12億元人民幣（下同）、15億元、18億元。集團將召開股東特別大會，以審批是次財務墊款框架協議。
集團指，眾安集團不時需要短期資金來為其日常營運提供資金。集團的財務目標之一為尋求其資金的最佳用途，從而創造收入。由於眾安集團可能不時需要資金，財務墊款框架協議項下擬進行的交易將有助提高集團使用可用資金或營運資金之效率，並自預期利息收入產生收益流。集團將以內部資源及外部貸款為墊款提供資金。
眾安集團為中國新城市母企，持有中國新城市的66.02%權益，是次財務墊款框架協議中，眾安將就每筆墊款向本公司支付利息。集團指，考慮聘請合規顧問，以查看公司就財務墊款框架協議項下的交易採納之上述內部控制措
內部控制措施方面，中國新城市指，為確保財務墊款框架協議條款及其項下擬進行之交易乃按正常商業條款訂立，且對公司及其股東整體而言屬公平合理；及眾安集團收取的利息不遜於公司就類似交易向獨立第三方收取之利息，已採納內部控制措施，其會定期監察及檢討相關交易。
集團指，在收到要求後決定是否作出墊款時，公司財務管理部門會評估集團本身的流動資金及財務資源，以確保在作出所要求墊款之情況下，集團之流動資金狀況仍然充裕，足以應付其不時之資金需要，以及集團總資產及總負債並無受到重大不利影響。
同時，公司財務管理部門會定期追蹤人行公佈的人民幣短期貸款基準利率及類似墊款之交易採納之任何相關利率，以確保就每筆墊款收取之利率將按正常商業條款或更佳條款釐定；以及公司財務管理部門會審閱及監察墊款，以確保不會超出相關上限。
中國新城市今日升1.85%，收報1.1元，眾安集團則無升跌，報0.29元。
其他報道
恒指升510點 三大指數創至少兩個月新高 成交2000億增34% 北水增42%
大股東Naspers明言每日掟貨 騰訊午後升幅顯著收窄失400元關
騰訊：大股東Naspers將持續減持股份 料佔每日成交量最多5%