集團同時披露，由於未能與開元信德未能就2022年度的審核費用達成共識，開元信德已辭任公司核數師，自6月30日起生效。而由於公司2022年首數個月因第五波疫情而被迫關閉，期間公司的製作及營運活動，以及集團的財務匯報團隊受到負面影響，強檢等嚴格的防疫措施阻延了公司評估應繼續由現任核數師對截至2022年度進行審核抑或挑選新核數師。

其後，開元信德在6月底辭任公司核數師，公司指一間信譽良好的執業會計師事務所已獲挑選為合適的新核數師，但公司需要額外時間委任新任核數師，而新任核數師亦需要額外時間就2022年經審核全年業績進行實地審核工作並完成有關審核，故公司未能按上市規則規定於6月30日前刊發2022年經審核全年業績及年報。

公司指，為批准2022年經審核全年業績的董事會會議將延期舉行，而公司將按上市規則自今日（7月4日）起停牌，直至刊發2022年經審核全年業績為止。

HMVOD視頻停牌前報0.79元。

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