袁淇欣於金融科技、財富管理及投資銀行業務擁有逾12年經驗，曾任惠理集團董事總經理，負責直銷、市場營銷、傳訊等事務；此前在阿里巴巴旗下的金融科技公司螞蟻集團擔任業務發展與戰略合作總監，負責推動與國際金融機構及螞蟻集團海外電子錢包夥伴的戰略性合作。

Endowus行政總裁萬振邦表示，香港將作為公司開拓海外市場的首站，並指公司已獲得香港證監會第1類、第4類和第9類業務的牌照許可，可以於香港提供財富管理、諮詢及資產管理業務，相信能為香港客戶提供全新的財富管理體驗。

Endowus於2017年成立，至今融資金額達3.76億港元，投資者包括瑞銀集團、軟銀亞洲和三星風險投資。公司首創不收取銷售佣金的業務模式，只徵收投資顧問費，為客戶提供包括私人儲蓄和退休金投資在内的綜合綫上財富管理服務。

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