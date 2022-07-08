根據駿隆資料，截至6月30日，綜合指數跌逾5點或2.4%，報224點。三大主要指數表現一致下跌，股票基金指數跌約6點或1.8%，報306點；混合資產基金指數跌9點或4.1%，報220點；固定收益基金指數跌0.9點或0.7%，報123點。今年上半年，強積金供款人每人平均蝕32,242元。

美國聯儲局在6月加息0.75厘，並表示7月可能再次加0.75厘。6月消費者信心指數報 98.7%，創去年2月以來最低，預期美股持續波動。

而中國通脹前景穩定，5月CPI年增長2.1%、PPI年增長6.4%。6月份官方製造業PMI、非製造業PMI和綜合PMI產出指數分別為50.2、54.7和54.1，均升至擴張區間。中國疫情開始緩和，政府在6月28日宣布入境隔離時間減半，為實行封控措施以來最大放寬。中港股市在6月高收，預期短期中港股市表現將跑贏歐美股市。

駿隆執行董事王玉麟表示，預期市場升跌受著美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭穩定性以及中國疫情發展等數大因素影響。提醒投資者若果過度轉換基金更會蒙受損失，要為強積金安排長線退休投資的部署。較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。

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