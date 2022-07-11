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調查指七成香港人計劃未來12個月外遊

雖然香港再放鬆入境檢疫限制仍只聞樓梯響，不過不少香港人已計劃未來一年外出旅遊，旅遊平台Booking.com（美：BKNG）公布「亞太區旅遊信心指數調查」，於今年4月至5月間訪問1.1萬個來自11個亞市場的旅客，並結合該行數據分析。調查指，有71%香港受訪者表示，計劃在未來12個月內旅遊，其中七成人表示他們已厭倦留在家中，希望出外散心，因工幹外出只佔10%，為最不常見的外遊理由。

對於港人對旅遊的主要顧慮，有55%回答是本地和海外檢疫要求、43%表示因新的出入境規例而滯留在目的地的可能性，擔心感染新冠病毒佔37%。至於理想旅行時長﹐54%表示最喜歡六至九天的旅程，27%表示是二至五天的短途旅行。另外，半數香港旅客表示願意忍受旅途中的不便。

雖然香港維持區內最嚴格之一的出入境限制﹐但香港在是次旅遊信心指數調查中依然排名第七。印度在調查中排名最高，有86%受訪者表示會在未來12個月旅遊，越南排名第二，與香港同樣實行單格防疫限制的中國內地排名第三，新加坡則排名第七。Booking.com指，隨著亞洲地區逐漸放寬入境管制，亞太區各地的消費者對於再次出遊的信心差距越漸明顯。

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