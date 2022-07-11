對於港人對旅遊的主要顧慮，有55%回答是本地和海外檢疫要求、43%表示因新的出入境規例而滯留在目的地的可能性，擔心感染新冠病毒佔37%。至於理想旅行時長﹐54%表示最喜歡六至九天的旅程，27%表示是二至五天的短途旅行。另外，半數香港旅客表示願意忍受旅途中的不便。

雖然香港維持區內最嚴格之一的出入境限制﹐但香港在是次旅遊信心指數調查中依然排名第七。印度在調查中排名最高，有86%受訪者表示會在未來12個月旅遊，越南排名第二，與香港同樣實行單格防疫限制的中國內地排名第三，新加坡則排名第七。Booking.com指，隨著亞洲地區逐漸放寬入境管制，亞太區各地的消費者對於再次出遊的信心差距越漸明顯。

其他報道

滬深三大指數低收 創板指失守2800點關口 兩市成交額破萬億人幣

騰訊裁員潮傳蔓延至本港業務 旗下JOOX 逾10名港員工「被畢業」

恒大物業要求員工銷售「恒馳5」作考核

境內債午後突跌37%後停牌 碧桂園曾插逾一成

中汽協：6月汽車產銷均增逾20% 新能源車銷量增130%

安倍晉三遇刺亡 分析指日本或逐步擺脫「安倍經濟學」

【有片：埋身擊】紐約期油走勢反覆 有機會下試100美元以下

中銀香港：美國下半年通脹或見頂回落

【有片：選股王】阿里盈利能力料見底提升 可作短線博科網反彈之選

河南村鎮銀行存戶維權爆衝突 胡錫進望事件嚴格依照法律來解決

大發地產獲撤銷清盤呈請

恒指半日跌595點 內房、濠賭、科技、電動車股拖累

騰訊發布未成年人暑假限玩日曆 曾跌逾3.2%

傳特斯拉任命中國區高層朱曉彤負責亞太區業務

滬深三大指數半日低收 滬指險守3300點關口

旭輝斥500萬美元回購2023年到期美元債 早市仍跌逾5%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 見逾兩周低

恒大、融創及世茂等多家內房被深港通剔除

恒大地產「20恒大01」債券兌付延期半年議案被否決

Twitter據報已聘請重量級律師行 最快今周起訴馬斯克違約

官媒：穩經濟政策應出盡出 保就業穩物價穩經濟大盤

拜登：仍在討論對華關稅問題