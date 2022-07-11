該合作備忘錄由攜程集團董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒和Tapatrip創始人兼主席Batmunkh Unubukh共同簽署，並由蒙古總理顧問Dolgion Erdenebaatar在場見證。

Tapatrip創始人兼主席Batmunkh Unubukh表示，蒙古政府宣布2023年和2024年為蒙古旅遊年，所以與攜程集團建立合作，期望達到為蒙古帶來100萬遊客的目標。

攜程集團董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒稱，將利用自身的優勢及資源，向國際社會推廣蒙古這一旅遊目的地。展望未來，集團將繼續支持世界各地的合作伙伴，以推進全球旅遊業的復蘇。

攜程今天收跌6.6%，報196.2元。

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