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攜程與蒙古酒店預訂平台簽署2年合作

攜程集團（9961）今天宣布，與總部設於蒙古首都烏蘭巴托的酒店預訂平台Tapatrip簽署一項為期兩年的合作備忘錄，雙方將共同開展一系列的市場營銷及媒體活動，在全球範圍內提升蒙古作為旅遊目的地及其相關產品的知名度。此外，雙方亦將就各種能力建構和知識共享進行相關規劃與合作。

該合作備忘錄由攜程集團董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒和Tapatrip創始人兼主席Batmunkh Unubukh共同簽署，並由蒙古總理顧問Dolgion Erdenebaatar在場見證。

Tapatrip創始人兼主席Batmunkh Unubukh表示，蒙古政府宣布2023年和2024年為蒙古旅遊年，所以與攜程集團建立合作，期望達到為蒙古帶來100萬遊客的目標。

攜程集團董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒稱，將利用自身的優勢及資源，向國際社會推廣蒙古這一旅遊目的地。展望未來，集團將繼續支持世界各地的合作伙伴，以推進全球旅遊業的復蘇。

攜程今天收跌6.6%，報196.2元。

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