攜程集團（9961）今天宣布，與總部設於蒙古首都烏蘭巴托的酒店預訂平台Tapatrip簽署一項為期兩年的合作備忘錄，雙方將共同開展一系列的市場營銷及媒體活動，在全球範圍內提升蒙古作為旅遊目的地及其相關產品的知名度。此外，雙方亦將就各種能力建構和知識共享進行相關規劃與合作。
該合作備忘錄由攜程集團董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒和Tapatrip創始人兼主席Batmunkh Unubukh共同簽署，並由蒙古總理顧問Dolgion Erdenebaatar在場見證。
Tapatrip創始人兼主席Batmunkh Unubukh表示，蒙古政府宣布2023年和2024年為蒙古旅遊年，所以與攜程集團建立合作，期望達到為蒙古帶來100萬遊客的目標。
攜程集團董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒稱，將利用自身的優勢及資源，向國際社會推廣蒙古這一旅遊目的地。展望未來，集團將繼續支持世界各地的合作伙伴，以推進全球旅遊業的復蘇。
其他報道
UNIQLO伙理大調查 逾60%消費者願為可持續發展產品多付10%至20%溢價
內地疫情拖累 恒指跌601點 創3周新低 逼近50天線 成交增北水流出
滬深三大指數低收 創板指失守2800點關口 兩市成交額破萬億人幣
騰訊裁員潮傳蔓延至本港業務 旗下JOOX 逾10名港員工「被畢業」
【有片：選股王】阿里盈利能力料見底提升 可作短線博科網反彈之選