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金發局倡互聯互通未來擴大資格及銷售

互聯互通機制近來進一步擴大，包括推出了ETF通，兩地監管機構亦針對互換通展開合作。金融發展局（金發局）主席李律仁表示，ETF通不止在於打通兩地市場交易，亦為市場帶來競爭，而互換通亦可視為投資工具的互通。他提議，未來互聯互通的發展應不止局限於產品方面，可「升呢」至擴大資格、銷售、配套等方面的互通。

金發局發表2021/2022年報，提到今年人才流失率達50%，去年則為40%，按年增加10個百分點。李律仁表示，員工主要流失至其他研究組織及私營企業，形容該局為「少林寺」，工作範疇涵蓋多個重要行業的不同發展項目，日常訓練令他們極具競爭力。他又補充，金發局規模不大，員工數目僅約18人，認為流失率在統計學上的意義不大。

至於業界人才流失問題，他表示未有相關數據，而對上一次人才流失的數量遠遠超越今次，認為不需要放大問題「自亂陣腳」，又指目前招攬國際、內地人才較以往更為容易。此外，他又指，早前在疫情下對外宣傳工作難以進行，透露近期正開始恢復派員赴外進行推廣工作，包括向國際社會解釋本港隔離措施、2019年反修例運動等。

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