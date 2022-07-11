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財經花生丨東瀛遊日本團有得睇Mirror表演 團費兩萬名額60人

上個月，日本SUMMER SONIC音樂祭嘅主辦方宣布Mirror會參加今年嘅音樂節，將會喺8月20號喺東京站嘅PACIFIC STAGE演出。不過，由於日本現時只接受旅客經旅行團入境，如果想去睇Mirror，除咗報團都冇乜其他選擇。今日東瀛遊（6882）就宣布推出『東京SUMMER SONIC音樂節8天之旅』，團費每位$19999，包音樂祭8月20號當日嘅單日門券、機票、香港7日隔離酒店同埋回程檢測費用，但係名額只得60個！

早前Mirror紅館演唱會一票難求，呢60個位估計都會爭崩頭。東瀛遊話，呢個團將會喺聽日晏晝兩點開賣，有興趣嘅就要留意東瀛遊嘅網站同埋Facebook啦。

文：海南雞

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