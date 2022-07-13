據知名顯示器分析師Ross Young透露，蘋果計劃在未來數年為iPad產品線進行一次變革性的更新，包括推出全新14.1吋型號以及具備OLED熒幕的11吋型號，同時引入屏下鏡頭及可折疊螢幕等新功能。
Young指，不太相信傳聞在明年推出的14.1吋iPad型號會具備mini-LED熒幕顯示，更有可能是裝有跟現時iPad Air一樣的LCD螢幕顯示，並補充仍在跟供應商確認有關訊息。
Young又認為，iPad會比iPhone更早擁有蘋果屏下鏡頭功能，因為相關技術更容易在平均每吋更少像素的大熒幕上實現。同時因為原材料限制，Young相信具備可折疊螢幕的iPad會比可折疊iPhone更早推出市場。
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