新一批消費券發放在即，DFI宣布，由即日起至8月4日，於惠康購物滿150元即送30元現金券。由8月5日至9月1日，於惠康購買現金券可享額外回贈，買1000元現金券送50元現金券；買2000元送120元，購買現金券亦會獲贈價值120元品牌優惠券，購物滿150元則送30元現金優惠券。8月內使用WeChat PayHK或AlipayHK購買維他、威露士及滴露等品牌的產品亦有優惠。即日起至9月4日，使用恒生信用卡於惠康購物滿500元，登記後可享高達12,000yuu積分，使用其他恒生信用卡購物滿500元，亦可獲高達60元Cash dollars。