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惠康萬寧7-Eleven推消費券優惠 買現金券有回贈

新一批消費券發放在即，DFI宣布，由即日起至8月4日，於惠康購物滿150元即送30元現金券。由8月5日至9月1日，於惠康購買現金券可享額外回贈，買1000元現金券送50元現金券；買2000元送120元，購買現金券亦會獲贈價值120元品牌優惠券，購物滿150元則送30元現金優惠券。8月內使用WeChat PayHK或AlipayHK購買維他、威露士及滴露等品牌的產品亦有優惠。即日起至9月4日，使用恒生信用卡於惠康購物滿500元，登記後可享高達12,000yuu積分，使用其他恒生信用卡購物滿500元，亦可獲高達60元Cash dollars。

萬寧：買1000元現金券送50元 以消費券購物有折扣

於8月8日至31日，購買萬寧禮券1000元送50元，買2000元送100元，買3000元則送200元。至於7-Eleven，在8月7日至11日期間，凡於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，可獲贈2張3元優惠券。8月7日至9月30日期間，購買300元7-Eleven現金券送30元及1000元yuu積分。8月3日至9月27日使用AlipayHK消費可享額外優惠，包括以優惠價換購部分品客薯片產品。

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