內地電動車生產商公布7月份交付量，小鵬（9868）7月份交付量為11524輛，按年上升43%，當中包括6397輛轎跑P7、3608輛轎車P5及1519輛SUV G3i。首七個月交付量為80507輛，按年增長108%。公司將於8月開始接受新款旗艦SUV G9的預訂，並將在9月正式上市。
蔚來（9866）7月份交付量為10052輛，按年上升26.7%，但比上月的12961輛少。年初至今共交付60879輛汽車，按年增長22%。集團指上月ET7和EC6的生產受到壓鑄件供應的限制，已經與供應鏈合作夥伴緊密合作，期望在第三季度內加速整車生產。
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