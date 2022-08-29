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建滔張國榮：冀內地政府給予商家更多空間 現金流充足待合併收購項目

建滔集團（0148）主席張國榮在業績記者會上表示，上半年集團面對極大挑戰，至今仍未見好轉跡象，內地通關、能源、 物流、利息增加等問題，由上海封關至今未完全復原，今年餘下時間相當大挑戰。張國榮直言，「希望中國政府當局能給予更多空間給商家，亦冀當局能明白我們的困難，對（入境檢疫）有更多放寬措施，能走出疫情困境」。

至於本港「3+4」政策放寬後，他又直言，外商到港協商和港商赴海外機會增加，管理層亦紛紛外出歐美、東南亞、日韓等國見客。他表示，經考察後，發現覆銅面板在海外東南亞等國較難進行投資，因為超過八成市場都在內地，因此「現時公司首要節省成本，減少固定資本投資，首要保住公司平穩至遠」。

子公司建滔積層板（1888）主席張國華表示，上半年覆銅面板出貨量下跌24％，主要因電子行業需求下跌，就下半年而言，目前出貨量約八成，單價亦受壓。張國華表示，集團在市場偏弱時，會加大市場分佈，將產品類型擴大，增加客戶網絡及終端客戶，待市場恢復之時，覆銅面板的出貨量自然增加。

談及加息影響，建滔執行董事張家成表示，集團大約有190億負債，美國令利息成本增加，產業鏈和客戶消費力亦受影響， 客戶生產成本增加， 純利及投資亦因此會減少，一連串骨排效應亦影響集團生意。張國榮補充指，中國政府當局近月放寬房地產市場，集團在上海昆山的樓盤賣樓情況理想，在3、4月時銷售不景氣，但到6、7、8月情況好轉，以8月為例希望能銷售能達5億，若該100億樓盤能全部銷售，再加上減少投資股票及債券，屆時負債便會下降，對未來現金流信心相當大。

就未來派息方向，張國榮表示，過往中期息傾向保守，又強調集團現金流充足，今年經營挑戰多變，集團以保留更多資金作發展。張國榮又稱，每次低潮都是建滔機遇期，過去一年經濟環境困難，建滔正在等待收購合併機會，除了房地產項目外，還有積層板和線路板。張國榮又直言，建滔集團和建滔積層板上市至今，積層板派息已超過當年的上市價，他又稱「對得住股東，日後有錢一定派」。

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