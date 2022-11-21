友邦香港宣布，跨界別與飲食數碼平台OpenRice合作，由即日起至明年2月20日，成功連結AIA Connect及OpenRice賬戶之用戶，透過OpenRice在香港訂座或外賣自取，即可賺取AIA「友 Point」參加「AIA 開飯激賞大抽獎」，另外，揀選指定健康餐廳更可賺取雙倍AIA 「友Point」，有機會贏取價值2萬元餐飲禮券、staycation、Rice Dollars等。
友邦香港同時宣布，即將為香港用戶推出飲食保障，冀帶來簡單、快捷的投保和理賠體驗。友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，友邦香港跨界別與OpenRice合作，結合數碼科技和大眾對美食的熱衷，與客戶一起實踐「健康長久好生活」
OpenRice行政總裁及首席技術官邱桂雄表示，今年更推出了全新獎賞計劃《疊疊賞》，會員使用網上訂座、外賣自取和 OpenRice Pay可賺取 Rice Dollars，在全港逾萬間餐廳消費時可選用Rice Dollars線上線下以對銷簽賬金額。OpenRice與AIA攜手合作，希望結合餐飲科技和升級獎賞。
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