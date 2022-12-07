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旭輝首11月合同銷售按年跌近48% 弘陽同期跌57%

旭輝（0884）公布，今年首十一月，累計合同銷售金額約1175.9億元（人民幣，下同），按年下跌47.91%；合同銷售面積791.63萬平方米，跌39.78%。期內，合同銷售均價每平方米15,700元，跌11.3%。

公司11月合同銷售金額約41.5億元，按年跌74.85%；合同銷售面積約28.59萬平方米，跌72.37%。合同銷售均價每平方米15,100元，跌9.58%。

上坤地產（6900）公布，今年首十一個月，累計合約銷售金額79.2億元，按年跌66.17%；合約銷售面積61.94萬平方米，跌63.76%。合約平均銷售價為每平方米12,789元，跌6.64%。

弘陽地產（1996） 公布，今年首十一個月，累計合約銷售金額340.25億元，按年跌56.98%；累計銷售面積250.74萬平方米，跌46.3%；平均銷售價格為每平方米13,570元，跌19.88%。

11月份的合約銷售金額18.01億元，按年跌64.32%；銷售面積12.93萬平方米，跌60.56%；平均銷售價格為每平方米13,928元，跌9.53%。

旭輝今日收報1.31元（港元，下同），挫13.82%；上坤收報0.062元，跌7.46%；弘陽收報0.475元，挫10.38%。

 

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