旭輝（0884）公布，今年首十一月，累計合同銷售金額約1175.9億元（人民幣，下同），按年下跌47.91%；合同銷售面積791.63萬平方米，跌39.78%。期內，合同銷售均價每平方米15,700元，跌11.3%。
公司11月合同銷售金額約41.5億元，按年跌74.85%；合同銷售面積約28.59萬平方米，跌72.37%。合同銷售均價每平方米15,100元，跌9.58%。
上坤地產（6900）公布，今年首十一個月，累計合約銷售金額79.2億元，按年跌66.17%；合約銷售面積61.94萬平方米，跌63.76%。合約平均銷售價為每平方米12,789元，跌6.64%。
弘陽地產（1996） 公布，今年首十一個月，累計合約銷售金額340.25億元，按年跌56.98%；累計銷售面積250.74萬平方米，跌46.3%；平均銷售價格為每平方米13,570元，跌19.88%。
11月份的合約銷售金額18.01億元，按年跌64.32%；銷售面積12.93萬平方米，跌60.56%；平均銷售價格為每平方米13,928元，跌9.53%。
旭輝今日收報1.31元（港元，下同），挫13.82%；上坤收報0.062元，跌7.46%；弘陽收報0.475元，挫10.38%。
其他報道
乘聯會：11月乘用車零售跌6% 只要防控不過度加碼 對年末車市有信心
數據疲軟蓋過放寬放疫利好 恒指大億成交跌626點 北水流出兩周最多
信用卡被爆盜用 渣打：可經網上理財或SC Mobile即時鎖卡 並提出爭議請求
FT：Alameda投資近500項目涉逾400億 包括無人機、農產及減肥藥
以嶺藥業研發「含連花清瘟口罩」 布品亦可做成內衣、內褲及手套等
國務院「防疫新十條」 出台 同程：機票及火車票搜索量分別飈4倍及2.7倍