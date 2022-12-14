該法案由共和黨參議員Tom Cotton提出，並獲民主黨參議院多數黨領袖Chuck Schumer等人支持，以圖「苛刻制裁（severely sanction）」華為及其他不可信的中資5G企業，並斥這批企業對美國作經濟間諜活動。

該法案會將這批企業列入美國財政部的特別指定國民（SDN）名單中，將它們排斥於美國金融體系之外。2020年時任特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、港澳辦主任夏寶龍等人，亦被美國財政部列入SDN名單。

中國外交部則回應，堅決反對美方泛化國家安全概念、濫用國家權力，打壓中國企業。

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