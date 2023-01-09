旗下極氪品牌12月銷量1.13萬部，按年升近2倍，全年累計銷量7.19萬部，按年大增近11倍，比全年目標付運量多3%。極氪早前據報已入表申請美國上市，擬於明年第二季掛牌，目標集資逾10億美元，市值超過100億美元。

吉利牌12月銷量10.1萬部，按年跌21%，全年累售逾112萬部，按年微增2%，比全年目標付稍多0.43%。其中幾何全年銷量14.9萬部，完成目標93%。

領克表現最差，全年銷量18萬部，只佔全年目標付運量的60%。領克去年累計實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付合共1.46萬部汽車，按年升45%。

吉利今日收報11.7元，跌2.3%。

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