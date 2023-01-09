吉利（0175）公布，去年12月總銷量14.6萬部，按年跌8%；去年全年則錄得銷量143萬部，按年升約8%。不過，對比集團全年銷售目標165萬輛，僅完成約87%，與前年表現相若。純電動汽車銷量於12月錄得3.79萬部，按年升逾1.8倍；全年銷量錄得26.2萬部，按年升近3.3倍。吉利表示，今年維持全年銷量目標為165萬輛，相當於較2022年度增長15%。
旗下極氪品牌12月銷量1.13萬部，按年升近2倍，全年累計銷量7.19萬部，按年大增近11倍，比全年目標付運量多3%。極氪早前據報已入表申請美國上市，擬於明年第二季掛牌，目標集資逾10億美元，市值超過100億美元。
吉利牌12月銷量10.1萬部，按年跌21%，全年累售逾112萬部，按年微增2%，比全年目標付稍多0.43%。其中幾何全年銷量14.9萬部，完成目標93%。
領克表現最差，全年銷量18萬部，只佔全年目標付運量的60%。領克去年累計實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付合共1.46萬部汽車，按年升45%。
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