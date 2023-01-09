萬馬控股（6928）公布，旗下Tomo Web 3.0元宇宙生態公鏈已於1月8日正式上線。集團表示，此項目有助推動元宇宙版權內容開發及元宇宙技術創新概念研發；並將利用此業務與國際知名品牌及相關元宇宙項目建立合作關係。集團認為，元宇宙版權內容開發等業務符合集團策略，並將與現有汽車相關業務進行整合，以物色更多業務機會。