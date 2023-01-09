萬馬控股（6928）公布，旗下Tomo Web 3.0元宇宙生態公鏈已於1月8日正式上線。集團表示，此項目有助推動元宇宙版權內容開發及元宇宙技術創新概念研發；並將利用此業務與國際知名品牌及相關元宇宙項目建立合作關係。集團認為，元宇宙版權內容開發等業務符合集團策略，並將與現有汽車相關業務進行整合，以物色更多業務機會。
集團早前曾投資500萬元人民幣收購一個名為「火示」的「3D虛擬數位人」版權，以配合發展元宇宙業務。
萬馬控股（6928）今日收報3.5元，跌7.6%。
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