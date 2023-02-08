內媒報道，近日一間名為「傲利資本」的公司向投資者發出公開信，創始人齊洛坦承自己是騙子，並指自己已經「走佬」，投資者的資金已經被「洗乾淨」，更籲已經在提告的投資者不用再費心思。
齊洛於公開信首先提到，自己已拋下妻女，和女友「走佬」到東南亞，更叫投資者不要去找其前妻，「她只是一枚棋子，找她也得不到什麼。」
齊洛高調指出，投資人的錢已經被團隊「洗乾淨」，他現時所在的國家和澳洲沒有引渡條約。他承認，過去公司搞的都是徹頭徹尾的龐氏騙局，又直言在傲利資本發展的三年時間，他所有高消費包括每日頂級套房，餐飲，娛樂等，都是出自投資人的辛苦付出。
他又不忘在信中「教育」投資者，「記住以後不要貪高息，高息吃大虧，天上沒有掉餡餅。」又籲投資者反省：「不要太難過，人生要往前看，我不騙你們，也有別人騙你們。我們就是一個十幾人的小金融公司，你們也不去想一想怎麼可能去做那麼大的項目。氫能源這種國家級千億投資的項目怎麼輪得到散戶這區區幾百萬塊錢。」
齊洛於文末更「安慰」投資者：「錢只不過是過眼雲煙罷了，只要人還在，錢沒了還可以再賺！當下最好的投資就是不要瞎投資，投資自己，投資後代，加油，不要灰心。」
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