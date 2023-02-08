開設「牛氣」及「多賀野拉麵」餐廳的嚐•高美（8371），公布2022年12月底止第三季度業績，三季合計股東應佔溢利涼達5012萬元，按年增長11.8%。單季獲利1704.3萬元，按年下跌7.1%。該集團不派中期息或季度息。集團指，期內顧客人數按年減少5.3%至221.94萬人，人均消費由212.4元，增加至237.7元。
嚐•高美指，季內在港增開6間新餐廳，但是位於上海市長寧來福士廣場的牛氣餐廳則因客流量嚴重低於預期而於去年4月結業。另因為員工需求求過於供，因此於去年9月份，將葵芳新都會廣場的Parkview餐廳及奧海城的品越餐廳結業，將員工調配至更高效或新餐廳。同時，亦有兩間餐廳閉店及裝修。在中、港經營的餐廳數目，分別達到38間及3間，與去年同期一樣。
在第三季度內，其沒有獲政府任何補貼，但是獲得業主提供260萬元租金減免。其將繼續與商場業主洽商位於中、港新的潛在選址開設新餐廳。
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