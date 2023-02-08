嚐•高美指，季內在港增開6間新餐廳，但是位於上海市長寧來福士廣場的牛氣餐廳則因客流量嚴重低於預期而於去年4月結業。另因為員工需求求過於供，因此於去年9月份，將葵芳新都會廣場的Parkview餐廳及奧海城的品越餐廳結業，將員工調配至更高效或新餐廳。同時，亦有兩間餐廳閉店及裝修。在中、港經營的餐廳數目，分別達到38間及3間，與去年同期一樣。

在第三季度內，其沒有獲政府任何補貼，但是獲得業主提供260萬元租金減免。其將繼續與商場業主洽商位於中、港新的潛在選址開設新餐廳。

其他報道

英國會發報告 轟匯豐限制移英港人提取強積金 匯豐：遵守法律和監管機構指示

港交所與南京市金融辦簽署合作備忘錄 支持南京市企業來港上市

百勝中國：農曆新年同店錄中單數增長 需觀望年後表現

周焯華及控方均就判刑提出上訴

騰訊據報策劃《無畏契約》聯賽 最快今年夏天啟動

國泰第5次延遲派優先股股息

乘聯會：內地1月狹義乘用車零售銷量按年減37.9% 按月減40%

匯豐下調歐舒丹目標價至32元 維持「買入」評級

秀商時代發盈警 料去年溢利跌六成

全日沽空金額175億 比率回升 知乎沽空增幅最多

恒指收市跌15點 科指跌1.8%見一個月低 北水轉流出 美團跌6.4%

2022年外派僱員宜居城市香港排名急挫至92位 新加坡續奪榜首

惠譽上修今年內地經濟增長0.9個百分點至5%

微軟在Bing及Edge引入AI 被指與谷歌對撼

陳德霖旗下圓幣科技 與跨境貿易服務商達合作意向協議

滬深三大指數低收 滬指跌0.49%

快手處置逾50萬個違規賬號 曾跌逾6%

傲利資本創辦人直認是騙子 自曝呃錢兼已走佬 發信諷投資者：記住以後不要貪高息

匯豐上調新秀麗目標價至30元 維持「買入」評級

馬斯克預告3月1日公布「Master Plan」第三階段