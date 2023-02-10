集團預計供股所得款項淨額將用於償還現有債務，探索投資機遇及用作一般營運資本。供股所得款項淨額的約40%至 50%將用於償還現有債務，包括2023年到期的總額約70至80億港元的現有銀行貸款；及2024年1月1日之後到期的約10至20億港元的循環銀行貸款；及用作一般營運資本。

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其餘部分將用作探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。截至本公告日期，供股所得款項淨額沒有被指定用於任何具體的投資機遇。

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集團指，供股將壯大領展房產基金的資本基礎，部署增長新征程，包括立即壯大領展房產基金的資本基礎，將淨負債率降至低於20%﹔讓領展房產基金在房地產市場重新定價之際，抓緊具增值潛力的投資機遇﹔與資本合作夥伴攜手，促進領展房產基金遵循領展3.0戰略進入下一階段發展，提高其資產管理規模。

同時，鞏固領展房產基金作為亞太地區領先的房地產投資者及資產管理人的地位﹔容許合資格單位持有人按每個供股基金單位44.20港元的認購價按比例參與領展房產基金的增長新征程及申請額外供股基金單位。

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