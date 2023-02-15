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恒指跌301點失守兩萬一關 百度逆市升逾3%

恒指今早輕微高開3點，其後走勢反覆向下，最多曾跌386點低見20726點，最終收報20812點，全日跌301點或1.43%，大市成交1123億元。國指跌92點或1.3%，報7018點。恒生科技指數報4288點，跌41點或1%。

大型科網股普遍向下，騰訊（0700）收377元，下跌0.4%，阿里巴巴（9988）收100.9元，下跌1.6%、美團（3690）收跌逾1%，報145.9元%，惟百度（9888）受惠一眾公司稱會接入「文心一言」，逆市收升3.7%，報149.1元，為表現最佳藍籌。小米（1810）微升0.15%至13.04元。

物管股碧桂園服務（6098）插5.7%，為表現最差藍籌；同系碧桂園（2007）亦跌5.6%，為表現第二差藍籌。

安踏（2020）鬧主席減持疑雲，全日跌3.6%，報106.7元。有線寬頻（1097）壯士斷臂交還有線電視牌照，早市高開逾四成，惟其後升幅持續收窄，收市報0.053元，僅升8.2%，全日成交2210萬元。

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