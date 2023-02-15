恒指今早輕微高開3點，其後走勢反覆向下，最多曾跌386點低見20726點，最終收報20812點，全日跌301點或1.43%，大市成交1123億元。國指跌92點或1.3%，報7018點。恒生科技指數報4288點，跌41點或1%。