劉若虹今日履新後表示，5G發展仍屬初期，數碼通具很大空間和潛力，為消費者和企業客戶帶來更多好處及價值。數碼通在業界具領導地位，以服務及質素著稱，有信心數碼通繼續開拓市場，隨著客戶需求重點發展。

其他報道

FTX投資者發起集體訴訟 控紅衫等風險投資和私募股權公司

周焯華上訴稱無收取不法利益求撤案 檢察院認為案情嚴重求加刑三年

嘉信：未來數月美股走向更為波動 料美息在5.25厘見頂

滬指終止兩連升 收跌0.39%

範達暫停申請在華設立基金公司

瑞浦蘭鈞能源據報聘瑞信負責港IPO 擬籌78億元

高盛預計HIBOR將會回升 建議沽恒生 買入匯豐、中銀

國泰上月載客突破100萬人次 為疫情爆發以來首次

恒指跌272點 失守21000點 憂籌備配股 安踏插4% 有線寬頻逆市漲兩成

滬深三大指數低收 滬指跌0.32%

一個月HIBOR連跌7日 再創去年9月以來低位

「互聯網之父」瑟夫警告：勿盲目投資ChatGPT

馬斯克去年向慈善機構捐贈約19億美元特斯拉股票

巴郡上季減持台積電及銀行股 增持蘋果

印度航空訂購470架波音和空中巴士飛機 商用航空史上最大筆採購

愛爾蘭將關閉深受中國富人歡迎的「黃金簽證」投資移民計劃

滬深三大指數個別發展 人行開展4990億人幣1年期MLF操作

恒指今早高開3點 有線寬頻復牌飈45%

金管局承接逾148億港元沽盤 銀行體系結餘減至770億元

綠葉製藥折讓8%配股 集資8億元

蘋果籌備「先買後付」服務 擬評估客戶以往支出記錄

幣安趙長鵬：加密貨幣未來或使用更多非美元或算法穩定幣計價

美國1月份CPI按年升6.4% 仍高於預期 道指跌156點