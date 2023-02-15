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劉若虹履新數碼通CEO  稱5G發展仍屬初期具空間、潛力

數碼通（0315）表示，劉若虹今日出任執行董事、行政總裁職務。數碼通表示，劉若虹此前曾出任母企新鴻基地產 （0016） 旗下新意網 （1686） 執行董事兼首席商務總監。

劉若虹今日履新後表示，5G發展仍屬初期，數碼通具很大空間和潛力，為消費者和企業客戶帶來更多好處及價值。數碼通在業界具領導地位，以服務及質素著稱，有信心數碼通繼續開拓市場，隨著客戶需求重點發展。

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