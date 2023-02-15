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林一鳴料民企內房被「爛尾樓」風波拖累 國企背景內房受惠

本港自本月6日起與內地全面通關後，內房發展商積極在港推盤，資深投資者林一鳴出席擁國企背景的華發股份（滬）（600325）旗下華發香港展銷廳舉辦的座談會後指出，在「爛尾樓」風波後，內房出現「國進民退」的分化情況，他近周前往珠海華發項目考察，認為內地置業人士「寧願買貴啲都唔想爛尾」，相信在未來內房融資困難、持續債務違約持續，民企在資本市場、債券市場難獲資金下，此心態仍會持續一至兩年，將令國企背景內房更受惠，擁國企背景內房股份表現亦會較穩定。

林一鳴指內地整體樓價在去年按年回落約一成後，雖然因經濟差未會大幅回升，但相信一線城市北、上、廣、深等將止跌回升，二、三線城市恢復速度較慢，樓價續有機會下跌。而國企內房將受惠樓價企穩及民企退出的局面。民企在「爛尾樓」陰霾下，「即使劈價3成都賣唔到」，續陷資金困局。

林一鳴分享他近日參觀華發在珠海樓盤售樓處情況，他指在通關後乘坐金巴往珠海時，留意到以往人流較少的港珠澳大橋，在早上十時許金巴亦出現爆滿情況，珠海銷售處亦有港人參觀買樓的情況，相信若政府按原定計劃首季公布港車北上細節安排，將吸引更多港人回珠海等地置業。

本港方面，他認為港樓於去年11月左右見底，現時劈價、蝕讓的樓盤減少，議價幅度亦大減，加上美國加息步伐放緩下，預計本港今明兩年樓價分別按年回升5%至10%左右，，兩年合計修復約15%水平，回到2022年初水平。

至於本港商業物業方面，他預計今年底本港甲廈商廈的空置率會進一步增至18%，主要因為中環供應增加，包括中環的長江中心二期、恒基「The Henderson」等，九龍灣非核心區等供應不絕，暫時在開關後亦未見中資或外資快速回港開設總部或分部，故空置率會持續上升。

至於本港投地加入國安法相關條款，林一鳴指出，外資較少在港投地，投地的多為本港及內地發展商，相信影響不大。

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