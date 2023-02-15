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Gucci去年第四季收入按年急跌14% 拖累母企收入跌2%

據外電報道，奢侈品集團開雲集團（Kering）受旗下最大品牌Gucci收入下跌所拖累，去年第四季度銷售額下跌2%，撇除匯率變動影響後更下降7%。

Gucci去年第四季收入按年下降14%至27.3億歐元，低於分析師預期。集團財務總監Jean-Marc Duplaix表示，Gucci 去年業績未有達到集團預期，有信心今年可扭虧為盈。

摩根大通分析師Chiara Battistini表示，雖然中國拖累市場表示並不足為奇，不過該行注意到北美每個品牌的表現均低於預期。

開雲集團表示，去年第四季北美及亞太地區銷售額分別下降15%及19%。由於美元走強和歐元疲軟，美國人轉為在國外購買奢侈品，Gucci運動鞋等明星產品海外表現亦欠佳。Gucci去年經營收入持平，為37.3億歐元；Saint Laurent經營收入則大增43%至10億歐元。

報道指出，Gucci在2015年至2019年經歷強勁增長後，近年失去增長勢頭，表現落後於Louis Vuitton及Hermes等競爭對手。此外，奢侈品行業近年受到中國封鎖以及退出清零政策所打擊，由於Gucci比其他競爭對手天依賴中國，因此開雲集團的情況更為複雜。

Jean-Marc Duplaix表示，中國去年底取消旅行限制後，今年初表現非常令人鼓舞。他強調，集團在Gucci的政策目標長遠，重點關注永恆時尚和高價產品，將加大營銷力度和推出更多系列。

開蜃集團股價早段曾跌逾4%，暫由跌轉升逾1%。

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