港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升3.94點子至2.18161%，是2月13日後最高，當日報2.21363%。對上一次連升2日是2023年1月17日，當日拆息報3.20696%。
港元現報7.8486元貶值7點子，曾貶值最多12點子，報7.8491元，亦曾升值最多14點子，報7.8465元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.27點子至0.86036%；1星期HIBOR跌2.14點子至1.31536%；2星期HIBOR升2.42點子至1.60107%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.78點子至3.4303%；6個月期HIBOR無升跌報4.01679%；12個月期HIBOR升0.71點子至4.68476%。
貨幣市場據顯示，隔夜、一周、兩周的存息均上升，分別升0.2厘、0.05厘及0.25厘，其他中長線存息則下跌。
美元指數現報103.63貶值0.293點或0.28%。
美元1個月期LIBOR報4.59%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.4084%，連續2日收窄，利差是2023年2月13日後最高，當日差距為-2.3742%
對上一次連續2日收窄，是2023年1月16日，當日利差報-1.2654%。
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