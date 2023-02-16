moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升3.94點子至2.18161%，是2月13日後最高，當日報2.21363%。對上一次連升2日是2023年1月17日，當日拆息報3.20696%。

港元現報7.8486元貶值7點子，曾貶值最多12點子，報7.8491元，亦曾升值最多14點子，報7.8465元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.27點子至0.86036%；1星期HIBOR跌2.14點子至1.31536%；2星期HIBOR升2.42點子至1.60107%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.78點子至3.4303%；6個月期HIBOR無升跌報4.01679%；12個月期HIBOR升0.71點子至4.68476%。

貨幣市場據顯示，隔夜、一周、兩周的存息均上升，分別升0.2厘、0.05厘及0.25厘，其他中長線存息則下跌。

美元指數現報103.63貶值0.293點或0.28%。

美元1個月期LIBOR報4.59%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-2.4084%，連續2日收窄，利差是2023年2月13日後最高，當日差距為-2.3742%

對上一次連續2日收窄，是2023年1月16日，當日利差報-1.2654%。

 

其他報道

旭輝稱境內債無違約或延付 兩境內債一度漲停

內地1月民航旅客運輸量增34.8%

網傳「接力貸」升級綑綁子女「共同借貸人」可貸至百歲

耀才：恢復內地客戶交易

畢馬威美國據報擬裁員700人 應對諮詢業務放緩

投資者將投資內地資金轉移 高盛增長型基金增加投資印度

ASML：一名內地前雇員竊取機密信息 據報涉及光刻系統

內地1月樓價持平 終止16個月連跌

「習近平是誰？」 微信ChatGPT：內容可能包含敏感字符

瑞信續削減業務風險 將不再從事不良債業務

富達逆市擴充 招聘4000人

蘋果據報推遲發布其首款混合現實頭戴式設備

恒指高開134點 科指升0.9% 創科升2.2% 蔚來升4.6%

五礦資源：澳洲礦山發生事故 兩人失蹤 礦山已暫停運營

宏利全年多賺2.6% 派息增11% 擬再回購3%股份

港股ADR升48點 夜期高水48點 美期個別發展亞股升 東亞等業績

橋水達利歐：內地正贏得與美貿易戰 雙方仍可避免軍事衝突

內地連續5個月減持美債 持倉規模降至近13年最低

美股由跌轉升 道指升38點 納指連升3日 美2年10年期債息倒掛曾見紀錄最闊