美股憧憬「金髮姑娘」行情而向上，美匯指數於亞洲時段轉弱，帶動美期、港股、亞股、A股升幅擴大。港股三大指數創1月26日後最大升幅，及2月10日後新高。三大內地電訊股齊創52周高。
恒指今早高開134點，低位升75點，高位升481點，半日高低波幅406點。
恒指半日升479點或2.31%，報21292點，大市成交金額639億元；國指升187點或2.67%，報7205點。恒生科技指數收報4467點，升4.16%。
藍籌股成交金額180.74億元，佔大市成交28.28%；科指成份股成交金額175.5億元，佔大市成交27.46%；國指成份股成交金額230.69億元，佔大市成交36.1%。
阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。
藍籌53隻升，22隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升7.62%，收報7.06元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌0.46%，收報43元，是跌幅最大的藍籌，
恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報58.35元，升8.26%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報31.5元，跌1.1%。
恒指升穿10天線(21266.21點)。科指升穿10天線(4444.23點)、50天線(4360.39點)。
北水南下合計淨流入1.76億元，較上日減少97.02%，連續第2日流入，累計流入60.88億元。南水北上合計淨流入65.77億元人民幣，終止連續1日流出。
旭輝（0884）稱境內債無違約或延付，兩境內債一度漲停。收報1.07元，升4.9%。
內地1月民航旅客運輸量增34.8%。國航（0753）收報7.14元，升4.08%。南航（1055）收報5.48元，升1.86%。東航（0670）收報3.28元，升4.79%。
耀才（1428）：恢復內地客戶交易。中證監：存量境內投資者可繼續在原境外機構開展交易。收報1.54元，升5.48%。
ASML：一名內地前僱員竊取機密信息，據報涉及光刻系統。ASMPT（0522）收報67.65元，升1.2%。
內地1月樓價持平，終止16個月連跌。中海外（0688）收報19.96元，升4.39%。龍湖（0960）收報25.7元，升4.05%。華潤置地（1109）收報37.3元，升3.76%。碧桂園（2007）收報2.64元，升4.35%。非藍籌內房合景泰富（1813）收報1.85元，升6.32%；寶龍地產（1238）收報1.64元，升5.13%；中駿集團（1966）收報0.96元，升5.49%。
「習近平是誰？」，微信ChatGPT：內容可能包含敏感字符。騰訊（0700）收報391元，升3.71%。阿里巴巴（9988）收報104.9元，升3.96%。美團（3690）收報150.8元，升3.36%。網易（9999）收報140.2元，升3.77%。京東（9618）收報217.2元，升7.52%。百度（9888）收報152.2元，升2.08%。
五礦資源（1208）：澳洲礦山發生事故，兩人失蹤，礦山已暫停運營。收報2.29元，升0.88%。
宏利（0945）全年多賺2.6%，派息增11%，擬再回購3%股份。收報151.8元，升0.13%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家（2518）收報70.55元，升4.36%。
東亞（0023）。收報10.2元，跌0.58%。
中手游（0302）：大股東質押股份疑遭私自出售，近日達成和解。收報2.21元，升8.33%。
BC科技（0863）伙鄭志剛旗下裕承科金推數字資產解決方案，欲助機構和散戶參加。收報3.43元，升6.85%。
陽光房地產（0435）中期分派收入跌近9%至1.98億，每單位分派按年減近一成。收報3.42元，跌1.44%。
惠譽：領展（0823）供股給予評級改善空間。收報54.25元，升0.84%。
有線寬頻（1097）：集團正在招聘人手，無計劃裁員。收報0.051元，跌3.77%。
南方航空（1055）1月載客人次按年升41％，客運力升25％。收報5.48元，升1.86%。
安踏（2020）逾90億股份轉倉惹減持揣測，發言人：與慈善基金有關，不涉股東減持。收報108.2元，升1.41%。
聯合醫務（0722）伙盈健醫療（1419）尖沙咀開綜合影像及化驗中心。收報0.81元，升1.25%。
劉若虹履新數碼通（0315）CEO，稱5G發展仍屬初期具空間、潛力。收報5.16元，跌0.77%。
破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見33.9元，收報33.9元，升5.28%；粉筆（2469）創上市新高，見15.04元，收報14.2元，跌2.87%；FA三星比特幣（3135）創上市新高，見10.9元，收報10.89元，升11.86%；朝聚眼科（2219）創52周高，見6.7元，收報6.64元，升6.24%；國藥控股（1099）創52周高，見22.05元，收報21.9元，升0.92%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.23元，收報6.16元，升10.79%；叙福樓（1978）創52周高，見1.21元，收報1.21元，升0.83%；中國電信（0728）創52周高，見4.17元，收報4.16元，升6.67%；中國移動（0941）創52周高，見58.5元，收報58.15元，升2.74%；中國聯通（0762）創52周高，見6.06元，收報5.96元，升2.94%。
4隻股份創上市新低，包括亨得利（3389）低見0.133元，收報0.134元，跌8.84%；易居企業（2048）低見0.52元，收報0.54元，跌1.82%；梁志天設計集團（2262）低見0.171元，收報0.171元，跌1.72%；交運燃氣（1407）低見0.74元，收報0.78元，升2.63%。
異動股
上升異動股，包括，雄岸科技（1647）收報0.113元，升20.21%；飛魚科技（1022）收報0.435元，升19.18%；愛康醫療（1789）收報10.18元，升17.96%；西藏水（1115）收報0.475元，升15.85%；醫渡（2158）收報9.47元，升15.77%；香港航天科技（1725）收報17.1元，升14.77%；祖龍娛樂（9990）收報5.41元，升12.94%；中國育兒網絡（1736）收報0.07元，升12.9%；加科思（1167）收報8.2元，升12.48%；FA三星比特幣（3135）創上市新高，見10.9元，收報10.89元，升11.86%；微創腦科學（2172）收報15.88元，升11.67%。
下跌異動股，包括，諾誠健華（9969）收報9.26元，跌23.97%；銀杏教育（1851）收報0.89元，跌14.42%；龍皇（8493）收報0.05元，跌12.28%；盛諾集團（1418）收報0.068元，跌11.69%；偉俊集團控股（1013）收報0.034元，跌10.53%；中盈盛達（1543）收報1.56元，跌10.34%；實德（0487）收報0.135元，跌10%；冠均國際（1629）收報0.24元，跌9.43%；普匯中金（0997）收報0.039元，跌9.3%；現代傳播（0072）創52周高，見1.3元，收報0.91元，跌9%。
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