集團指，CHATwo即將與首個AIGC虛擬主播hoshiboshi合作推出，並將全面推動元宇宙版權內容開發及元宇宙技術創新概念研發；及將利用此項業務的拓展，推進與國際更多知名品牌及相關元宇宙項目建立合作關係，加速發展公司的國際業務，致力為全球新零售市場創造更多的收益增長商機。

公司認為，元宇宙版權內容開發及元宇宙技術創新概念研發等相關業務符合集團的策略，將集團現有汽車相關業務進行整合，其為集團物色更多業務機會及盈利潛力的重要嘗試，並為集團提供良好機會，從而為其股東帶來最大回報。

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