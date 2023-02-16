ChatGPT近期成市場熱話，萬馬控股（6928）公布，旗下TomoWeb3將推出首個Crypto-AIGC（AIGC-人工智能生成內容）的工具CHATwo，是一款智能聊天數字人。利用Chat to Earn經濟模型，打造首個邊聊邊賺的模式，用户可以通過購買公司發佈的任意非同質化代幣（NFT）數字人，打造屬於自己的數字社交身份。
集團指，CHATwo即將與首個AIGC虛擬主播hoshiboshi合作推出，並將全面推動元宇宙版權內容開發及元宇宙技術創新概念研發；及將利用此項業務的拓展，推進與國際更多知名品牌及相關元宇宙項目建立合作關係，加速發展公司的國際業務，致力為全球新零售市場創造更多的收益增長商機。
公司認為，元宇宙版權內容開發及元宇宙技術創新概念研發等相關業務符合集團的策略，將集團現有汽車相關業務進行整合，其為集團物色更多業務機會及盈利潛力的重要嘗試，並為集團提供良好機會，從而為其股東帶來最大回報。
其他報道
恒指半日升479點 三大指數創三周最大升幅 三大內地電訊股破頂
東亞：內房撥備增累去年少賺17% 第二次中期息削半派0.17元
恒指高開134點 科指升0.9% 創科升2.2% 蔚來升4.6%
港股ADR升48點 夜期高水48點 美期個別發展亞股升 東亞等業績