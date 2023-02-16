致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，在私募基金行業上，「乾火藥」 (dry powder，是指已募得但尚未投資的資金)水平仍然高企，所以企業收購價格倍數很可能仍將普遍偏高。基金投資較為審慎，加上亞洲基金回報相對歐美市場偏低，吸引力較低。惟他指出，亞洲仍是重要市場，中國重新開放後增强了投資者的信心，相信私募基金已在增加，尤其在中國本土市場。

報告亦指出，去年日本和印度成爲私募股權投資者最熱衷的亞洲市場，中國則名列第三。湯飈指，由於內地實施清零抗疫政策，整頓科技行業的監管政策引發不明朗因素，加上地緣政治緊張局勢加劇，令投資者對中國的興趣下降的主要原因。不過，隨疫情防控政策放寬，可引發國内消費增加和中國於亞洲區域貿易的佔比上升，投資中國市場更為吸引。人民幣私募股權投資公司的資產管理規模已於2022年第四季度呈强勁增長趨勢。

該行尤其看好科技、媒體和電信(TMT)、實業及化工、製藥、醫療和生物科技行業，預期會繼續呈現投資機會。致同香港諮詢總監葉芸亦指出，私募股權行業越來越重視環境、社會和企業管治(ESG) 的合規情況和要求，惟ESG欠缺統一的標準和一致的監管，令企業難以跟隨ESG規定，料監局機構將完善ESG新規定，將會明顯改善企業的信息披露和透明度，提升企業的潛在投資價值和投資者的信心。

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